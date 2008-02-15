بیش از یک میلیون نفر در لرستان واجد شرایط رای دادن هستند

عزیز شلال نزاد در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: از تعداد افراد واجدالشرایط 550 هزار و 423 نفر مرد و 536 هزار و 587 نفر زن هستند.

وی ادامه داد: همچنین از این تعداد 618 هزار و 244 نفر در شهرهای استان و 468 هزار و 766 نفر در روستاهای استان ساکن هستند .

مدیر کل اداره ثبت احوال لرستان با تاکید بر اینکه برای 97 درصد افراد واجدالشرایط رای دادن در استان کارت ملی صادر شده است خاطر نشان کرد: بیش از 40 هزار کارت ملی صادر شده در اداره کل ثبت احوال استان موجود است و افراد می توانند با مراجعه به ادارت ثبت احوال در شهرستان های خود اقدام به دریافت کارت ملی کنند.