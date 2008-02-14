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۲۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

کانون فرزندان نخبه بهزیستی تشکیل می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی از تشکیل کانون فرزندان نخبه تحت پوشش بهزیستی در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالحسن فقیه ظهر امروز در همایش فرزندان شهید مراکز بهزیستی کشور در سالن تجلی کرمان گفت: افراد تحت پوشش بهزیستی در همه عرصه ها توانسته اند الگویی برای جامعه باشند.

وی تصریح کرد: فرزندان شهید بهزیستی با درک والایی از شهادت توانسته اند به مرتبه والایی از کمال و انسانیت برسند و در این را جان خود را فدا کنند.

فقیه گفت: با وجود اینکه افراد تحت پوشش بهزیستی از کمبودهایی رنج می برند اما با سعی و تلاش توانسته اند پتانسیل های موجود در خود را بالفعل کنند و نقش مثبت خود را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب ایفاء کنند.

رئیس سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: تقدیر از این افراد به عنوان الگوی جوانان امروز یکی از وظایف مسئولین بهزیستی می باشد.

وی گفت: با فعالیت های صورت گرفته تاکنون 45 شهید بهزیستی شناسایی شده اند.

 

کد مطلب 638736

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