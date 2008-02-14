کانون فرزندان نخبه بهزیستی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالحسن فقیه ظهر امروز در همایش فرزندان شهید مراکز بهزیستی کشور در سالن تجلی کرمان گفت: افراد تحت پوشش بهزیستی در همه عرصه ها توانسته اند الگویی برای جامعه باشند.

وی تصریح کرد: فرزندان شهید بهزیستی با درک والایی از شهادت توانسته اند به مرتبه والایی از کمال و انسانیت برسند و در این را جان خود را فدا کنند.

فقیه گفت: با وجود اینکه افراد تحت پوشش بهزیستی از کمبودهایی رنج می برند اما با سعی و تلاش توانسته اند پتانسیل های موجود در خود را بالفعل کنند و نقش مثبت خود را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب ایفاء کنند.

رئیس سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: تقدیر از این افراد به عنوان الگوی جوانان امروز یکی از وظایف مسئولین بهزیستی می باشد.

وی گفت: با فعالیت های صورت گرفته تاکنون 45 شهید بهزیستی شناسایی شده اند.