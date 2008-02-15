ظرفیت تولید سالانه گندم به 18 میلیون تن می رسد

کمال ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای مدیریت آرمانی در مزارع گندم گفت: در سالجاری به منظورانتقال یافته های علمی به کشاورزان گندمکار و به کارگیری کلیه عوامل تاثیر گذار درامر تولید، پروژه مدیریت آرمانی مزارع گندم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی این وزارتخانه قرارگرفت.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به کارگیری مطلوب عوامل موثر تولید با بهره گیری از دانش تحقیقاتی، یافته های جدید و دانش بومی هرمنطقه در قالب یک واحد زراعی سازماندهی و مدیریت می شود؛ تا از این طریق اثرات هم افزایی هر یک ازعوامل تولید را به نحو مطلوب در راستای کشاورزی پایدار بدست آوریم.

وی با بیان اینکه در سالجاری پروژه مدیریت آرمانی مزارع گندم در بیش از400 واحد زراعی در سطح کشوراجرا می شود، افزود: در یک واحد زراعی سطحی معادل 300 تا 500 هکتار از اراضی گندم آبی و دیم به اجرای این پروژه در هر شهرستان اختصاص می یابد.

ذبیحی عنوان کرد: دراجرای این پروژه مقرر است توصیه های تحقیقاتی و دانش بومی درکلیه مراحل داشت و برداشت گندم توسط خود کشاورزان به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون مرحله کاشت گندم در مزارع اتمام یافته است،عنوان کرد: میزان میانگین عملکرد درمزارع آرمانی گندم پایین تر از میانگین عملکرد منطقه خواهد بود، زیرا یکی از شاخصه های اصلی انتخاب واحدهای زراعی در اجرای این پروژه این است که باید میانگین عملکرد 300 تا 500 هکتارمزارع آرمانی درهر شهرستان پایین تر از میانگین عملکرد تولید منطقه باشد تا با اجرای این پروژه بتوانیم به عملکرد منطقه و بالاتر از آن برسیم.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر قرار باشد در اجرای مدیریت آرمانی گندم کشاورزان نمونه ای که دارای عملکرد تولید7 تا 8 تن گندم درهکتار هستند را انتخاب کنیم درحقیقت کاری انجام نداده ایم.

به گفته وی، پس از برداشت گندم درواحدهای زراعی آرمانی میزان عملکرد با سایر مزارع گندم کشاورزان همان شهرستان مقایسه خواهد شد.

نظارت 1200 مهندس ناظر بر مزارع آرمانی گندم

ذبیحی بیان کرد: درحال حاضر 25 درصد کل مهندسان ناظر گندم معادل حدود 1200 نفربر مزارع آرمانی نظارت دارند ضمن اینکه دراجرای این پروژه آرمانی 38 هزار نفر بهره بردار در حال فعالیت هستند و بالغ بر 1500 گروه از مجموع بهره برداران تشکیل شده و تاکنون بیش از هزار کلاس آموزشی برای تحقق این امر تشکیل شده است.

وی افزود: در واحدهای زراعی آرمانی مراقبتها در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام می شود تا ضمن استفاده از ظرفیتهای خالی درعرصه تولید، کلیه مزارع کشوررا آرمانی نماییم.

ظرفیت تولید 18 میلیون تن گندم در کشور

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: اگر در300 تا 500 هکتار از مزارع گندم هر شهرستانی پروژه آرمانی اجرا شود در سال بعد با افزایش این مزارع و به کارگیری عوامل موثردر تولید این محصول استراتژیک به طور حتم تولید 18 میلیون تن گندم در کشور محقق می شود.

وی با تاکید براینکه اجرای مدیریت آرمانی در مزارع گندم تحول درافزایش تولید گندم را به طور طبیعی ایجاد می کند، افزود: تاریخ به موقع کشت در یک واحد زارعی با افزایش تولید همراه است؛ لذا تعدادی ماشین آلات و ادوات کشاورزی برای کشت به موقع گندم درمزارع آرمانی علاوه بر ماشین آلات موجود از خارج سایت اجاره شده که اعتباراین اقدام ازمحل اعتبارات طرح گندم تامین می شود.

اهداف طرح گندم

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید گندم، خودکفایی و پایداری در تولید و نیز بهبود کیفیت گندم را از اهداف بنیادین طرح خودکفایی گندم خواند و گفت: دراجرای طرح خودکفایی گندم به موازات افزایش تولید، ارتقای تولید نیز مطرح بوده که با انجام اقدامات موثر در این خصوص هم اکنون وضعیت مطلوبی برقرار است.

وی تنوع رقم و یا تنوع ارقام بذرگندم را ازعوامل تاثیرگذار برارتقای کیفیت گندم دانست و افزود: در دهه 60 کل ارقام گندم موجود در کشور7 رقم بود ولی این میزان هم اکنون به بیش از67 رقم رسیده است که با این ارقام بیش از 400 هزار تن بذر گندم تولید و میان کشاورزان توزیع می شود.



ذبیحی اظهارداشت: یکی دیگر ازعوامل تاثیرگذار بر کیفیت گندم تولیدی تبدیل سمپاشی هوایی به زمینی و مبارزه با علفهای هرز است به نحوی که امروزه بیش از4.5 میلیون هکتار بر علیه علفهای هرز سمپاشی صورت می گیرد.

محورهای استمرار در خودکفایی گندم

وی تصریح کرد: در جهت پایداری در تولید، تناوب زراعی با گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی این وزارتخانه مورد تاکید است، زیرا کشت گندم به دنبال هم باعث کاهش تولید می شود لذا باید تناوب زراعی گندم با سایر محصولات به خصوص دانه های روغنی رعایت شود.

مدیرکل دفتر طرحهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به انتقال یافته های علمی به مزارع به عنوان یکی دیگر ازعوامل موثر درارتقای کیفیت تولید گندم، بیان کرد: در حال حاضرحدود 5 هزار مهندس ناظرغیردولتی درکنار کشاورزان یافته های علمی را به مزارع منتقل می کنند که با انجام این کار می توانیم افزایش تولید گندم تا بیش از 18 میلیون تن را توقع داشته باشیم.

وی افزود: استفاده از پتانسیلهای خالی در عرصه تولید، افزایش بهره وری در راستای کاهش هزینه های تولید، تداوم نهضت سیلوسازی در گندم از جمله اقداماتی است که به افزایش کیفیت تولید گندم منتهی می شود.