اجرای دستورالعمل حمایت از میگوکاران بدهکار در گرو تصویب دولت

شعبانعلی نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بدهی میگوکاران و سررسید پرداخت تسهیلات دریافتی آنان از سیستم بانکی، تصمیم گیری درخصوص تمدید مهلت بازپرداخت وامها، بخشش جرایم دیرکرد و نیز ایجاد سرمایه جدید به منظور تولید سال آینده باید توسط دولت اتخاذ و اعلام شود.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت تصویب تصمیمات در رابطه با میگوکاران از سوی دولت، افزود: سازمان شیلات ایران از طریق وزارت جهاد کشاورزی مشکلات مربوط به جامعه صیادان و نیز میگوکاران را به هیئت دولت منعکس کرده است، ضمن اینکه درسفرهای استانی رئیس جمهور بسیاری ازمشکلات تولیدکنندگان و صیادان مطرح شده که اجرای دستورالعملها و تصمیمها منوط به تصویب آنها توسط دولت است.

وی با اعلام اینکه دستورالعمل نهایی برای حمایت و کمک به تولیدکنندگان میگو هنوز از سوی دولت اعلام نشده است، اظهارداشت: درشرایط کنونی تولید کنندگانی که از توانمندی تولید برخوردارند، می توانند برای سال آینده اقدامات لازم را انجام دهند، این در حالی است که هم اکنون اقدامات موثری به منظور تولید میگو توسط تولیدکنندگان بدهکار از سوی سازمان و استانداران استانهای ساحلی صورت گرفته است.

رئیس سازمان شیلات ایران دررابطه با پیش بینی تعطیلی تولید میگو دراستان بوشهر، بیان کرد: این پیش بینی درحالی است که سال گذشته هم به تولیدکنندگان میگو وام بانکی پرداخت نشد اما در سطح 1500 هکتارمیگو به زیرکشت رفت. وی در پایان تولید میگو در سالجاری را حدود 2 هزارتن برآورد کرد.

به گزارش مهر، بسیاری از تولیدکنندگان میگو دراستانهای ساحلی جنوبی به ویژه در بوشهر سررسید شدن وامها را همراه با توقف تولید میگو درسال آینده پیش بینی می کنند، این در حالی است که هم اکنون پرورش دهندگان میگو برای تولید فاقد سرمایه لازم هستند و از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیستند.

در سالجاری مشکلات مالی پرورش دهندگان سبب کاهش 50 درصدی تولید میگو دراستان بوشهر شده است به طوریکه تولید امسال به حدود 870 تن بالغ می شود.