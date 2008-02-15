پیشنهاد العربی را رد کردم / به استقلال اهواز یا ذوب آهن می روم

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون دلایل جدایی اش از تیم فوتبال العربی قطر گفت: من در این تیم شرایط خوبی داشتم و همیشه جز بازیکنان اصلی تیم بودم. اگر نگاهی به آمار مسابقات العربی داشته باشید به خوبی مشخص است که جایگاه من در این تیم محکم بود اما متاسفانه مشکلاتی برای من به وجود آمد که ترجیح دادم دو ماه زودتر از پایان مهلت قراردادم، مبلغی را به باشگاه العربی پرداخت کنم و از این تیم جدا شوم.

وی ادامه داد: فرزندم در قطر دچار بیماری شد که پزشکان تشخیص دادند بهتر است مراحل درمان او را در ایران پیگیری کنم. از سوی دیگر برای اقامت در کشور قطر با مشکل مواجه بودم. کشور قطر به سختی برای اتباع خارجی روادید صادر می کند و ما به همین خاطر حتی برای رفت و آمد به ایران هم مشکل داشتیم. همه اینها دست به دست هم داد تا با چشم پوشی از شرایط خوبم در تیم العربی به ایران بازگردم.

مدافع پیشین تیم فوتبال پاس تهران در خصوص احتمال بازگشت دوباره به فوتبال قطرگفت: پیش از جدایی از تیم العربی اولین پیشنهاد را ازهمین تیم داشتم اما شرایط به گونه ای نبود که امکان تمدید قرارداد باشد و به ایران بازگشتم. فکر نمی کنم در شرایط فعلی حتی اگر پیشنهاد خوبی هم از تیم های قطری داشته باشم به این کشور بازگردم.

شکوری در خصوص سطح مسابقات فوتبال لیگ قطر و مقایسه شرایط فوتبال در ایران کشور با امارات گفت: سطح لیگ قطر بالاتر از دیگر کشورهای منطقه است، حتی بالاتر از کشوری چون امارات. در لیگ قطر هر تیم می تواند تعداد شش بازیکن خارجی را در اختیار داشته باشد که این تعداد حداقل بین دو تا سه بازیکن بیشتر از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است. علاوه بر این مربیان بزرگی در تیم های قطری کار می کنند که سطح فنی رقابتها را ارتقا داده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که باشگاه العربی چطور با جدایی اش از این تیم موافقت کرده است، گفت: من پیش از آنکه تصمیم به جدایی بگیرم، مسئولان باشگاه العربی را در جریان گذاشتم. به آنها تاکید کردم با توجه به شرایط فرزندم امکان ماندن در قطر را ندارم و پس از آغاز نیم فصل دوم به کشورم بازمی گردم. خوشبختانه آنها نیز شرایط مرا درک کردند و با جدایی ام موافقت کردند.

مدافع پیشین تیم فوتبال پاس تهران در خصوص انتخاب تیم آینده اش گفت: با تیم های استقلال اهواز، پیکان تهران و ذوب آهن مذاکره کرده ام و مذاکراتی غیر مستقیم نیز با تیم سپاهان داشته ام. در شرایط فعلی فکر می کنم در نهایت از بین تیم های استقلال اهواز و ذوب آهن یکی را برای عقد قرارداد انتخاب کنم. برای من موارد متعددی در امضا قرارداد تعیین کننده است که یکی از آنها همراهی با تیم آینده ام تا پایان فصل خواهد بود.