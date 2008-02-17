مدارس کمکهای مردمی را تا پایان اردیبهشت جمع آوری کنند

محمدعلی لقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: کمک های اولیاء به آموزش و پرورش تنها صرف هزینه های مدرسه فرزندان آنان می شود.

وی با بیان اینکه جمع آوری کمک های مردمی به آموزش و پرورش استانها سپرده شده است ، افزود: مسئولان مدارس با ارائه فیش به سه شکل که آموزش و پرورش استانها و یا مناطق طراحی می کنند مستقیما کمک های اولیاء دانش آموزان را در مدارس جمع آوری می کنند.

وی روش های قبلی کمک های مردمی به مدارس را مناسب تر از روش موجود ارزیابی کرد و اظهار داشت: در روش قبلی که تا دو سال پیش اجرا می شد اولیاء دانش آموزان می توانستند کمک های خود را به حساب 2020 واریز کنند که در این روش میزان مبلغ اضافی که مدارس به آن احتیاج نداشتند صرف هزینه های جاری آموزش و پرورش و یا مدارس دیگر می شد ولی درحال حاضر کمک های مردمی تنها صرف هزینه های همان مدرسه می شود.

لقایی گفت: به مدارس ابلاغ شده است که تا پایان اردیبهشت ماه می توانند کمک های مردمی را جمع آوری کنند و بعد از این تاریخ باید فیش های خود را به آموزش و پرورش استان ابلاغ نمایند.

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی آموزش و پرورش افزود: در سال گذشته مردم 30 میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کردند.