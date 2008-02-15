شرایط شن ساناراحت کننده است/بایدبه تصمیمات کمیته انضباطی احترام گذاشت

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از آنکه باشگاه شن سا از رویارویی با تیم فوتبال شهید منصوری قرچک انصراف داد، مراتب را رسما به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اطلاع دادیم تا این کمیته نسبت به تخلف باشگاه شن سا تصمیم گیری کرده و در این باره رای نهایی خود را صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی امکان تغییر در برنامه های مسابقات لیگ برتر فوتسال وجود ندارد و تمام دیدارهای عقب افتاده شن سا طبق برنامه برگزار خواهد شد، گفت: در صورتی که تیم فوتسال شن سا در بازی آینده خود حضور پیدا نکند، طبق آیین نامه مسابقات بصورت خودکار از ادامه حضور در مسابقات لیگ برتر کنار گذاشته خواهد شد.

رئیس کمیته فوتسال مراتب ناراحتی خود را از حذف تیم فوتسال شن سا ابراز داشت و گفت: من بسیار ناراحتم که یک تیم خوب مسابقات فوتسال لیگ برتر در آستانه حذف از این رقابتهاست. شخصا علاقمندم مشکلات شن سا برطرف شود و مجددا شاهد حضور این تیم در مسابقات لیگ برتر باشیم زیرا با شرکت و همراهی تیم های چون شن ساست که لیگ ما قوام پیدا می کند.

ترابیان خاطر نشان کرد: همه تیم های فوتبال و فوتسالی که در کشور فعال هستند به نوعی زیر مجموعه فدراسیون فوتبال ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال به شمار می آیند. طبق قوانین همین نهادها و مراجع تصمیم گیری فوتبال همه تیم ها ملزم هستند به آیین نامه و مقررات احترام بگذارند.

وی عمل به آرای کمیته انضباطی را یکی از مهمترین وظایف تیم ها و باشگاههای فوتبال و فوتسال خواند و گفت: این باشگاهها چاره ای ندارند و ملزم به اجرای خواسته های کمیته انضباطی هستند. آنها اگر هم اعتراض به این آرا دارند می بایست بصورت قانونی برای رسیدگی به این اعتراض رسیدگی کنند نه اینکه خودسرانه اقدامی خلاف خواست کمیته انضباطی به اجرا درآورند.

رئیس کمیته فوتسال تصریح کرد: اگر باشگاهها رای کمیته انضباطی را تمکین نکنند سنگ روی سنگ بند نمی شود و رفته رفته هرج و مرج شکل می گیرد. باشگاهها بهتر است به جای خود محوری در جهت اجرای مقررات گام بردارند.

وی اذعان داشت: ای کاش مسئولان باشگاه شن سا به جای اقدامات خودسرانه در نشستی با مسئولان کمیته انضباطی خواسته خود را با دلیل و مدرک بیان می کرد . با این کار آنها نه تنها مشکلات امروز شکل نمی گرفت بلکه به مسابقات لیگ هم لطمه ای وارد نمی آمد.