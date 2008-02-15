شرایط برای کاهش هزینه های برنج داخلی مهیا شد

عزیزجمیل علیزاده شایق درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور متعادل شدن قیمت انواع برنج در بازار مصرف تعرفه واردات برنج از سوی دولت صفر اعلام شد این در حالیست که برنج تولید داخل به طور کامل عرضه شده است و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد.

دبیرانجمن برنج ایران با بیان اینکه درجهت حمایت از مصرف کننده تصمیم بر صفرشدن تعرفه واردات برنج اتخاذ شده است، افزود: این تصمیم به نفع مصرف کننده است اما مشروط براینکه دولت نظارت روی عرضه برنجهای وارداتی در بازار مصرف را داشته باشد، زیرا عدم نظارت دولت سبب می شود برنجهای وارداتی درزمان عرضه با هرقیمتی روانه بازارمصرف شود.

وی عنوان کرد: به طور طبیعی در زمان برداشت محصول برنج داخلی دولت تصمیم تازه ای را به منظور تنظیم بازار در پیش می گیرد ولی در شرایط کنونی این امر خللی برروند تولید وارد نخواهد کرد.

علیزاده شایق با اشاره به بالا بودن هزینه تولید برنج در ایران، اظهارداشت: صفرشدن تعرفه برنج فرصت مناسبی برای کاهش هزینه های تولید پیش روی کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی قرارداده است که می توان از این فرصت ایجاد شده برای تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی، مکانیزه کردن کشت، جایگزینی ارقام پرمحصول و اصلاح روند کارخانجات شالی کوبی استفاده کرد.

به گفته وی هزینه تولید برنج درارقام مختلف و در هر استان متفاوت است ولی در مجموع هزینه برای این امر بسیار بالا ارزیابی می شود.

دبیرانجمن برنج ایران تصریح کرد: قیمت برنجهای داخلی به دنبال افزایش قیمت برنجهای وارداتی در بازار مصرف افزایش می یابد به طوریکه هم اکنون برنج درجه یک ندا کیلویی هزار تومان به فروش می رسد در حالیکه باید به قیمت 600 تا 700 تومان عرضه شود.

وی افزود: برنج فجر در بازار کنونی به جای اینکه کیلویی 800 تا 900 تومان عرضه شود به نرخ 1200 تا 1300 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد؛ لذا نظارت برعرضه برنجهای وارداتی از سوی دولت امری ضروری و لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه اعلام کرده است: در حال حاضر برنج موجود در انبارها باعث افزایش غیرمتعارف قیمت آن در بازار شده که به منظور جلوگیری از این امر و متعادل شدن بازار تعرفه برنج کاهش یافت، این در حالی است که در زمان برداشت محصول برنج تعرفه مجدد تغییرخواهد کرد.