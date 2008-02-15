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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۰

بقاع متبرکه برای میزبانی مهمانان نوروزی آماده می‌شوند

بقاع متبرکه برای میزبانی مهمانان نوروزی آماده می‌شوند

سرپرست امور دینی و فرهنگی بقاع متبرکه استان تهران گفت: 400 بقعه استان تهران برای حضور مردم در ایام نوروز از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه آماده می شوند.

حسن رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: نیمی از بقاع متبرکه در استان تهران مهمانسرا دارند که زیارت کنندگان این بقاع می توانند در ایام نوروز آنجا اسکان داده شوند.

وی با بیان اینکه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برای نوروز در حال برنامه ریزی هستیم، گفت: دستورالعمل پذیرایی از مردم  در بقاع متبرکه هفته آینده به مناطق مختلف استان تهران فرستاده می شود.

سرپرست امور دینی و فرهنگی بقاع متبرکه استان تهران از برگزاری مسابقات منطقه ای قرآن به تفکیک زنان و مردان در دو استان تهران و قم در هفته جاری خبر داد.

کد مطلب 638780

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