حسن رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: نیمی از بقاع متبرکه در استان تهران مهمانسرا دارند که زیارت کنندگان این بقاع می توانند در ایام نوروز آنجا اسکان داده شوند.

وی با بیان اینکه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برای نوروز در حال برنامه ریزی هستیم، گفت: دستورالعمل پذیرایی از مردم در بقاع متبرکه هفته آینده به مناطق مختلف استان تهران فرستاده می شود.

سرپرست امور دینی و فرهنگی بقاع متبرکه استان تهران از برگزاری مسابقات منطقه ای قرآن به تفکیک زنان و مردان در دو استان تهران و قم در هفته جاری خبر داد.

