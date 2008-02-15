تیم فوتبال جوانان ایران با 20 بازیکن عازم ترکمنستان می شود

میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال جوانان با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت : تیم جوانان با 20 بازیکن و6 همراه روزچهارشنبه ابتدا با هواپیما عازم شهرمشهد مقدس می شود و سپس با یک دستگاه اتوبوس از طریق راه زمینی راهی عشق آباد خواهد شد.

ماجدی اظهار داشت : تمرینات تیم جوانان که از روز 23 بهمن ماه آغاز شده است، بطورمنظم زیرنظر نناد نیکولیچ و مارکار آقاجانیان تا روزشنبه 27 بهمن پیگیری خواهد شد تا بازیکنان به هماهنگی و آمادگی لازم برای شرکت در تورنمنت ترکمنستان دست یابند .

سرپرست تیم فوتبال جوانان پیرامون تورنمنت ترکمنستان گفت : تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور 10 تیم ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، لیتوانی، روسیه، ایران و سه تیم ازترکمنستان در دو گروه 5 تیمی طی روزهای سوم تا دوازدهم اسفندماه برگزارخواهد شد که فرصت مناسبی برای ملی پوشان جوان کشورمان جهت کسب تجربه بین المللی و رویارویی با تیم های قدرتمند حاضردر این تورنمنت محسوب می شود.

وی تصریح کرد: تیم جوانان کشورمان در نخستین اردوی خارج از کشور خود درسال آینده، روزسوم فروردین ماه سال 1387 به منظور برگزاری دو دیدارتدارکاتی مقابل تیم فوتبال جوانان امارات راهی شهر دبی خواهد شد. طبق توافق انجام شده بین فدراسیونهای فوتبال ایران و امارات، این دو دیدار تدارکاتی طی روزهای 4 و 6 فروردین ماه در دبی برگزارخواهد شد.

ماجدی درپایان یادآور شد: تمامی برنامه های آماده سازی تیم فوتبال جوانان برای حضور قدرتمند درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا جهت گیری شده است که مرحله نهایی این مسابقات طی روزهای 10 تا 25 آبان ماه سال آینده و با حضور 16 تیم درعربستان برگزارخواهد شد.