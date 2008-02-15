صدور کارت هوشمند هم دردی از بیماران خاص کم نکرد

به گزارش خبرنگار مهر ؛ صحبت از صدور کارت هوشمند بیماران خاص از زمانی مطرح شد که به دستور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف به ساماندهی یارانه داروی بیماران خاص گردید.

با توجه به ضعف نظام اطلاعات، آمار دقیقی از تعداد بیماران خاص کشور وجود نداشت و درعین‌ حال همپوشانی قابل ‌توجهی میان افراد تحت‌ پوشش بیمه‌ها پیش‌ بینی می‌شد. همچنین اطلاع دقیقی از میزان و چگونگی مصرف دارو توسط این بیماران دراختیار نبود لذا در طرح صدور کارت هوشمند بیماران خاص بنا شد شناسایی و پیشگیری از هم پوشانی بیماران خاص و ساماندهی یارانه دارویی در اولویت قرار گیرد.

همچنین در این طرح، گردش الکترونیکی اطلاعات دارویی بیماران خاص و کنترل خودکار مراحل توزیع دارو در یک شبکه‌اطلاعاتی قابل دسترسی در سرتا سر کشور، بعنوان راهکار اجرایی پیش‌ بینی شد و بنا گردید تشکیل بانک اطلاعات بیماران خاص، صدور کارت شناسایی یکسان برای این بیماران و ایجاد مدیریت توزیع داروی بیماران خاص در سطح کشور در این طرح دنبال گردد.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان متولی اصلی در شناسایی بیماران خاص و کاهش مشکلات درمانی این بیماران در حال حاضر 65 هزار بیمار خاص در کشور داریم که این امر به گونه ای در نتیجه همان ایجاد بانک اطلاعات و شناسایی این بیماران است.

به گفته رجائی مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی از طریق سیستم طراحی شده امکان صدور کارت هوشمند برای بیماران خاص فراهم شده و در حال حاضر کارت هوشمند برای تمامی بیماران خاص شناسایی شده صادر گردیده و این بیماران در کنار دفترچه بیمه ، کارت هوشمند نیز در اختیار دارند.

در حالی شاهد صدور کارت هوشمند برای 65 هزار بیمار خاص هستیم که مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی عنوان کرده است ، استفاده از کارت هوشمند بیماران خاص فعلا در استان سمنان امکان پذیر است.

رجائی تاکید کرده که بناست ، به زودی این امر در استان اصفهان نیز برقرار شود و در سال آینده برای سراسر کشور اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر هنوز خبری از استقرار سیستم کارت خوان در داروخانه ها و مراکز درمانی نیست و با چنین شرایطی و با توجه به اینکه طرح صدور کارت هوشمند پس از سالها تاخیر اجرایی شده بنابراین بعید به نظر می رسد که طی دو ماه امکان استفاده از کارت هوشمند در سراسر کشور فراهم گردد.

آنچه مسلم است ، کارت هوشمند که با هدف کاهش مشکلات درمانی بیماران خاص و با هزینه ای بالا طراحی و در اختیار آنان قرار گرفته، تاکنون نتوانسته در تقلیل هزینه های درمانی و دارویی این قبیل بیماران تاثیر گذار باشد و همچنان این قشر با مشکلات عدیده درمانی مواجه هستند.

گله مندی از عدم استفاده از کارت هوشمند موضوعی است که بارها و بارها از سوی بیماران و انجمن های حمایت از این بیماران عنوان شده است.

روسای انجمن های حمایت از بیماران خاص مکرر، ضمن گلایه از خدمات کارت هوشمند عنوان کرده اند که توزیع این کارت هیچ تاثیری در تقلیل هزینه های درمان و داروی بیماران نداشته و همچنان این بیماران طبق روال گذشته، با هزینه بالا داروهای خود را خریداری می کنند، همچنین بیمارانی که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، کمترین هزینه درمانی را پرداخت می نمایند و این در حالی است که اکثر بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی هستند.

صدور کارت هوشمند بیماران خاص طرحی در جهت رفع دغدغه درمان این بیماران بوده است و این موضوعی است که مکرر از سوی مسئولان پیشین و فعلی سازمان بیمه خدمات درمانی عنوان شده اما به نظر می رسد که تاثیری در کاهش هزینه های این بیماران مشاهده نشده و عملا استفاده از کارت هوشمند فقط در یک استان فراهم شده است.