دکتر اسرافیل شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قدر مسلم دشواری ها و مشکلاتی که در عرصه زیست محیطی کشور وجود دارد متاثر از عوامل بی شماری است که با دسته بندی مناسب و اولویت بندی می توان کاهش آنها را مشاهده نمود.

وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود در مسیر ارزیابی زیست محیطی، به برداشت نهادها و سازمانهای مختلف از مقوله محیط زیست بر می گردد و متاسفانه در میان سازمانها برداشتی عمیق و ژرف در خصوص محیط زیست وجود ندارد بطوریکه برخی از آنها بدون ملاحظات زیست محیطی اقداماتی می کنند که گاهی محیط را با نتایج اسفناکی روبرو می سازد.

عضو کارگروه شکار، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم با اشاره به بهره برداری از معادن، ایجاد سدها، توسعه راهها و ... بدون توجه به مسایل زیست محیطی تصریح کرد: به نظر می رسد سازمانهای دولتی و نهادها سطح برداشتهای خود از مسایل زیست محیطی را باید تغییر دهند و این از مهمترین موضوعاتی است که مطمئناً چالشهای زیست محیطی را دچار تحول می کند.

شفیع زاده خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم و تعیین کننده دیگر ، برداشتهای سازمان حفاظت محیط زیست از مقوله های مرتبط با چالشهای زیست محیطی است و به نظر برداشتهایی که در سطوح بالای سازمان از مسایل زیست محیطی وجود دارد نیازمند یک تحول و دگرگونی است.

عضو کارگروه شکار ، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم اضافه کرد: این برداشتها سازگار با تحولات زمانه نیست بنابراین نیاز به شجاعت، تدبیر، دوراندیشی و ...در سازمان احساس می شود.

وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست باید در خصوص ارزیابی های زیست محیطی حساسیت بیشتری داشته باشد و در زمینه پروژه ها بخصوص پروژه هایی که در تناقص کامل با محیط زیست قرار دارند سختگیری کند و باید بداند در صورتی که سیاست مطلوبی در این زمینه پیگری نشود دامنه مخاطرات بیشتر از پیش خواهد شد.

شفیع زاده با تاکید بر اینکه کشور ما با توسعه پایدار فاصله زیادی دارد، گفت: نگاهی به وضعیت مناطق حفاظت شده، جنگل ها، منابع طبیعی، میزان تعرض به زیستگاهها و... نشان می دهد که عرصه توسعه پایدار روز به روز در کشور تنگ تر می شود به همین دلیل نیازمند یک تدبیر عاقلانه است.