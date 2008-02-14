وزنه بردار آذربایجانی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقابل وزنه برداران دسته 85 کیلوگرم رقابتهای بین المللی جام محمود نامجو دقایقی پیش با قهرمانی اینتیقام زایروف وزنه بردار آذربایجانی و نایب قهرمانی شهروز قربانی نماینده کشورمان به اتمام رسید.

در این وزن حامد ابراهیمی و سعید شاهدی نیز به عنوان نمایندگان دسته 85 کیلوگرم کشورمان در رقابتها حضور داشتند که هر دو رکورد 323 کیلوگرم را در مجموع به ثبت رساندند اما با توجه به اینکه از هر کشور تنها هشت وزنه بردار می توانند در مسابقات حضور یابند به عنوان وزنه بردار آزاد شناخته شدند و مدالی به آنها تعلق نگرفت.

نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

نفر اول: اینتیقام زایروف از آذربایجان - یکضرب: 158 کیلوگرم، دوضرب: 185 کیلوگرم، مجموع: 343 کیلوگرم

نفر دوم: شهروز قربانی از ایران- یکضرب: 151 کیلوگرم، دوضرب: 175 کیلوگرم، مجموع: 326 کیلوگرم

نفر سوم: عباس القیصوم از عربستان صعودی- یکضرب: 141کیلوگرم، دوضرب: 165 کیلوگرم، مجموع: 306 کیلوگرم