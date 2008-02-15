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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۴

جباری غایب بزرگ استقلال در بازی مقابل شیرین فراز کرمانشاه

جباری غایب بزرگ استقلال در بازی مقابل شیرین فراز کرمانشاه

تیم فوتبال استقلال تهران در حالی به دیدار شیرین فراز کرمانشاه می رود که بازهم از همراه داشتن مجتبی جباری محروم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جباری در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه عضله شکم دچار آسیب دیدگی شد، شدت مصدومیت وی به حدی بود که از همراهی تیمش در دیدار با مس کرمان محروم شد.

هافبک ملی پوش استقلال که برای بهبودی کامل باید سه هفته فیزیوتراپی و تمرین اختصاصی را پشت سربگذارد، هنوز دو هفته دیگر از مراحل درمانش باقی مانده و تا این مدت نمی تواند برای آبی پوشان بازی کند.

با این شرایط جباری همچنان غایب بزرگ استقلال در مسابقات لیگ برتر خواهد بود که علاوه بر بازی روز یکشنبه مقابل شیرین فراز، احتمال دارد در دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر نیز حضور نداشته باشد.

مهرداد پولادی دیگر بازیکن آسیب دیده اردوی استقلال است که با رهایی از بند مصدومیت می تواند در بازی روز یکشنبه تیمش را همراهی کند. این بازیکن جوان در جریان دیدار مس کرمان - استقلال از ناحیه کشاله دچار آسیب دیدگی شد.

تیم فوتبال استقلال یکشنبه هفته پیش رو در چارچوب دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی به مصاف شیرین فراز کرمانشاه خواهد رفت.

کد مطلب 638820

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