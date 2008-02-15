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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

کندی در روند برنامه؛

تنها 380 مدرسه در تابستان 87 مقاوم سازی می‌شود

تنها 380 مدرسه در تابستان 87 مقاوم سازی می‌شود

رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کل کشور گفت: مشاوران مقاوم سازی از 26 هزار طرح مقاوم سازی مدارس تنها 380 طرح را برای تابستان سال آینده آماده کرده اند.

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس وظیفه اجرای مقاوم سازی مدارس را دارد و تائید طرح مشاوران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق صورت می گیرد، افزود: طبق قرار داد ما با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق باید برای تابستان سال 87، 2هزار طرح برای مقاوم سازی آماده می شد ولی آنها بعدا عنوان کردند که یک هزار و 737 طرح تا پایان فروردین ماه  آماده می شود و درحال حاضر از ارائه کمتر از 500 طرح سخن می گویند.

وی ادامه داد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با مقاوم سازی این تعداد مدرسه مخالفت کرد چرا که در این صورت تقریبا هیچ گونه  کار خاصی طی 4 سال اخیر در این زمینه انجام نشده است.

بوربور با اشاره به اینکه باید تابستان هرسال 6 هزار و 500 مدرسه مقاوم سازی می شد  که تا پایان عمر دولت نهم این پروژه تمام شود ، اظهار داشت: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در تابستان امسال می تواند هر تعداد طرح که ارائه شود مقاوم سازی کند.

رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کل کشورگفت: هر فردی که  توانایی تهیه طرح مقاوم سازی مدارس را دارد می تواند آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ارئه دهد چون این طرح با کمبود نیرو مواجه شده است.

وی از آموزش مقاوم سازی مدارس  برای بیش از 700 پیمانکار طرف قرارداد با سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس در تهران خبر داد و افزود: 200 پیمانکار در روزهای 25 و 26 بهمن ماه و 500 نفر دیگر در 13 اسفند آموزش های لازم  در خصوص مقاوم سازی را می بینند.

کد مطلب 638827

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