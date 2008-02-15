حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس وظیفه اجرای مقاوم سازی مدارس را دارد و تائید طرح مشاوران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق صورت می گیرد، افزود: طبق قرار داد ما با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق باید برای تابستان سال 87، 2هزار طرح برای مقاوم سازی آماده می شد ولی آنها بعدا عنوان کردند که یک هزار و 737 طرح تا پایان فروردین ماه آماده می شود و درحال حاضر از ارائه کمتر از 500 طرح سخن می گویند.

وی ادامه داد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با مقاوم سازی این تعداد مدرسه مخالفت کرد چرا که در این صورت تقریبا هیچ گونه کار خاصی طی 4 سال اخیر در این زمینه انجام نشده است.

بوربور با اشاره به اینکه باید تابستان هرسال 6 هزار و 500 مدرسه مقاوم سازی می شد که تا پایان عمر دولت نهم این پروژه تمام شود ، اظهار داشت: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در تابستان امسال می تواند هر تعداد طرح که ارائه شود مقاوم سازی کند.

رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کل کشورگفت: هر فردی که توانایی تهیه طرح مقاوم سازی مدارس را دارد می تواند آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ارئه دهد چون این طرح با کمبود نیرو مواجه شده است.

وی از آموزش مقاوم سازی مدارس برای بیش از 700 پیمانکار طرف قرارداد با سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس در تهران خبر داد و افزود: 200 پیمانکار در روزهای 25 و 26 بهمن ماه و 500 نفر دیگر در 13 اسفند آموزش های لازم در خصوص مقاوم سازی را می بینند.