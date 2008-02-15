راهی برای بازگشت 6 امتیاز وجود ندارد / مدیریت قبلی باید پاسخگو باشد

حسن بیادی عضوهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : آقای کاشانی تمامی راههایی که امکان داشت به هر طریقی مانع ازکسرجریمه 6 امتیازی پرسپولیس شود را طی کرد ولی تمامی این تلاشها بی ثمر بوده و اجرای رای فیفا قطعی است.

بیادی تصریح کرد : متاسفانه در این زمینه کوتاهی های بسیاری از سوی مدیریت قبلی صورت گرفته و تلاش کنونی مدیریت باشگاه پرسپولیس تنها پرداخت به موقع جریمه شرکت کوپیان است تا از سقوط باشگاه به دسته اول جلوگیری شود .

عضوهیئت مدیره پرسپولیس درخصوص تاثیرکسر این 6 امتیاز درکسب قهرمانی پرسپولیس درفصل جاری مسابقات لیگ برتر اظهار داشت : بی تردید کسراین 6 امتیاز کار را برای قهرمانی پرسپولیس دشوارمی کند اما از طرفی می تواند انگیزه ای شود تا بازیکنان مصمم تر و با انگیزه تر در راه قهرمانی گام بردارند و امیدوارم کادرفنی و بازیکنان بدون توجه به اینگونه مسائل همچنان پرقدرت دربازیهای لیگ شرکت کنند و بدانند با وجود این شرایط نیزهمچنان شانس اول قهرمانی هستند.

وی تاکید کرد : مشکلی که بدلیل بی توجهی ها و سهل انگاریهای مدیریت قبلی بوجود آمد و باید درموقع خودش حل می شد حالا گریبانگیرتیمی شده که شانس اول قهرمانی لیگ برتر است و مدیریت سابق پرسپولیس باید پاسخگوی هرگونه سرنوشتی غیراز قهرمانی لیگ ازسوی پرسپولیس باشند.