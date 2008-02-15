طرح مسکن مهر بورس بازی زمین را در کشور متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل موسوی عصر پنج شنبه درحاشیه مراسم گلنک زنی احیای بافت فرسوده شهر بجنورد در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح خرید و فروش مسکن و زمین در اکثر استانهای کشور به حالت رکود درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی استانهای دیگر نیز حداقل با اجرای این طرح از افزایش غیر متعارف و کاذب مسکن جلوگیری شده که شروع ساخت و سازهای مسکن مهر در سطح ایران می تواند تا حد زیادی بورس بازی مسکن و زمین را متوقف کند.

موسوی یادآور شد: در اجرای طرح مسکن مهر از سیاستهای دولت نهم برای کاهش قیمت مسکن در ایران تاکنون یک میلیون و 100 هزار متقاضی در قالب شرکتهای تعاونی مسکن زمین دولتی از سازمانهای مسکن و شهرسازی در استانهای کشور دریافت کردند.

وی عنوان کرد: سیاست دولت برای اجرای این طرح در سالجاری شروع عملیات ساخت یک میلیون و 500 هزار مسکن بوده که تا پایان سال جاری این سیاست دولت نهم محقق خواهد شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: براساس آمار ارائه شده از سازمانهای مسکن در سطح کشور 200هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر شروع شده که این شروع نوید بخش موفقیت اجرای این طرح دارد.

موسوی گفت: البته افزایش بی رویه مصالح ساختمانی در کشور تاثیر واگذاری زمین دولتی به مردم را در کاهش قیمت مسکن تا حدودی کم اثر کرده که این روند با افزایش میزان ساخت مسکن مهر در ایران می تواند موجب تثبت قیمت مسکن شود.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی نیر در برخی از استانهای کشور اجرای طرح مسکن مهر علاوه بر متوقف شدن بورس بازی زمین موجب رکود خرید و فروش مسکن نیز شده است.