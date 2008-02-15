برنامه مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی اعلام شد/ دو انتخابات تا پایان سال

به گزارش خبرنگارمهر، امورمجامع فدراسیون های ورزشی برنامه زمان بندی مجامع عادی و انتخاباتی فدراسیون های ورزشی تا پایان سال 86 را اعلام کرد .



بر این اساس تاریخ ، محل و روسای مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی به شرح زیر است :

*شنبه 27 بهمن :

ساعت 11 صبح : مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون گلف - تالار مهربانی مجموعه انقلاب -(به ریاست کیومرث هاشمی)

ساعت 16 بعد ازظهر: مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی- آکادمی ملی المپیک -(به ریاست محمد هادی حسام)



*چهارشنبه اول اسفند :

مجمع عمومی وسالیانه فدراسیون کبدی - سالن حجاب - (به ریاست کیومرث هاشمی)



*پنج شنبه دوم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تنیس خاکی - سالن مهربانی مجموعه انقلاب -(به ریاست کیومرث هاشمی)



*یکشنبه پنجم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای نابینایان- سالن دفتر امورمشترک فدراسیونهای ورزشی -( به ریاست کیومرث هاشمی)



*دوشنبه ششم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای سه گانه - سالن دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی - (به ریاست عبدالرضا ساور)



*سه شنبه هفتم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی - هتل المپیک -( به ریاست مهندس علی آبادی یا کیومرث هاشمی)



*چهارشنبه هشتم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای رزمی - دفتر مشترک امور فدراسیون های ورزشی - (به ریاست مهندس هادی حسام)



*شنبه یازدهم اسفند :

مجمع انتخابات رئیس فدراسیون اسکواش - هتل لاله تهران- (به ریاست محمد هادی حسام)



*یکشنبه دوازدهم اسفند :

مجمع عادی و سالیانه فدراسیون ناشنوایان - محل فدراسیون - (به ریاست ارشدی - معاون سازمان)



*دوشنبه سیزدهم اسفند :

مجمع انتخابات فدراسیون موتورسواری - آکادمی ملی المپیک -( به ریاست کیومرث هاشمی)



* سه شنبه چهاردهم اسفند :

مجمع عادی فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری - به میزبانی هیئت اصفهان - ( به ریاست محمد هادی حسام)



*چهارشنبه پانزدهم اسفند :

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون اسکیت - آکادمی ملی المپیک - (به ریاست محمد هادی حسام)



*سه شنبه 28 اسفند :

مجمع عادی و سالیانه فدراسیون ورزشهای باستانی - جزیره کیس -(به ریاست محمد هادی حسام)