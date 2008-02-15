برنامه مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی اعلام شد/ دو انتخابات تا پایان سال

به گزارش خبرنگارمهر، امورمجامع فدراسیون های ورزشی برنامه زمان بندی مجامع عادی و انتخاباتی فدراسیون های ورزشی تا پایان سال 86 را اعلام کرد .
بر این اساس تاریخ ، محل و روسای مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی به شرح زیر است :
*شنبه 27 بهمن :
ساعت 11 صبح : مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون گلف - تالار مهربانی مجموعه انقلاب -(به ریاست کیومرث هاشمی)
ساعت 16 بعد ازظهر: مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی- آکادمی ملی المپیک -(به ریاست محمد هادی حسام)
*چهارشنبه اول اسفند :
مجمع عمومی وسالیانه فدراسیون کبدی - سالن حجاب - (به ریاست کیومرث هاشمی)
*پنج شنبه دوم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تنیس خاکی - سالن مهربانی مجموعه انقلاب -(به ریاست کیومرث هاشمی)
*یکشنبه پنجم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای نابینایان- سالن دفتر امورمشترک فدراسیونهای ورزشی -( به ریاست کیومرث هاشمی)
*دوشنبه ششم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای سه گانه - سالن دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی - (به ریاست عبدالرضا ساور)
*سه شنبه هفتم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی - هتل المپیک -( به ریاست مهندس علی آبادی یا کیومرث هاشمی)
*چهارشنبه هشتم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای رزمی - دفتر مشترک امور فدراسیون های ورزشی - (به ریاست مهندس هادی حسام)
*شنبه یازدهم اسفند :
مجمع انتخابات رئیس فدراسیون اسکواش - هتل لاله تهران- (به ریاست محمد هادی حسام)
*یکشنبه دوازدهم اسفند :
مجمع عادی و سالیانه فدراسیون ناشنوایان - محل فدراسیون - (به ریاست ارشدی - معاون سازمان)
*دوشنبه سیزدهم اسفند :
مجمع انتخابات فدراسیون موتورسواری - آکادمی ملی المپیک -( به ریاست کیومرث هاشمی)
* سه شنبه چهاردهم اسفند :
مجمع عادی فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری - به میزبانی هیئت اصفهان - ( به ریاست محمد هادی حسام)
*چهارشنبه پانزدهم اسفند :
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون اسکیت - آکادمی ملی المپیک - (به ریاست محمد هادی حسام)
*سه شنبه 28 اسفند :
مجمع عادی و سالیانه فدراسیون ورزشهای باستانی - جزیره کیس -(به ریاست محمد هادی حسام)
نظر شما