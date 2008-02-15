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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

اختصاصی مهر/

بیش از 20 نامزد ائتلاف فراگیر در لیست قرار گرفتند/ لیست تا آخر هفته نهایی می‌شود

بیش از 20 نامزد ائتلاف فراگیر در لیست قرار گرفتند/ لیست تا آخر هفته نهایی می‌شود

اسامی بیش از 20 نفر از نامزدهای مورد نظر ائتلاف فراگیر اصولگرایان در تهران برای قرار گرفتن در لیست این ائتلاف قطعی شد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که اعضای شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان درجلسه روزپنجشنبه خود با حذف نام علی لاریجانی و فرهاد رهبر از لیست 19 نفره قبلی ، در مورد پیوستن اسامی جدید به این لیست تصمیم گیری کردند.

همچنین سوابق 10 نفر دیگربرای پیوستن به لیست ائتلاف فراگیراصولگران  از روزشنبه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت  و در نهایت لیست این ائتلاف تا اواسط یا اواخر هفته آینده قطعی خواهد شد.

شنیده شده است الهام امین زاده ، حسین مظفر ، نفیسه فیاض بخش ، حمید رضا کاتوزیان و سید علی ریاض از جمله افرادی هستند که احتمالا به لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان  اضافه خواهند شد .

 پیشتر نام علی لاریجانی و فرهاد رهبر ، محمد خوش چهره، امیدوار رضایی، سید محمد میرمحمدی، رضا طلایی نیک، حسین کنعانی مقدم، امیرعلی امیری، عادل آذر، محمد مهدی مظاهری، سعید ابوطالب، شجاعی کیاسری،  ناصحی،  محمود محمدی ، سعید صادقی، کمال دانشیار، حسن سبحانی، محمد کوثری و خانم خان محمدزاده در لیست این ائتلاف قرار گرفته بود .

علی لاریجانی به دلیل تغییر حوزه انتخاباتی ، و فرهاد رهبر به دلیل انصراف از داوطلبی از لیست خارج شد .

کد مطلب 638848

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