خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که اعضای شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان درجلسه روزپنجشنبه خود با حذف نام علی لاریجانی و فرهاد رهبر از لیست 19 نفره قبلی ، در مورد پیوستن اسامی جدید به این لیست تصمیم گیری کردند.

همچنین سوابق 10 نفر دیگربرای پیوستن به لیست ائتلاف فراگیراصولگران از روزشنبه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت لیست این ائتلاف تا اواسط یا اواخر هفته آینده قطعی خواهد شد.

شنیده شده است الهام امین زاده ، حسین مظفر ، نفیسه فیاض بخش ، حمید رضا کاتوزیان و سید علی ریاض از جمله افرادی هستند که احتمالا به لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان اضافه خواهند شد .

پیشتر نام علی لاریجانی و فرهاد رهبر ، محمد خوش چهره، امیدوار رضایی، سید محمد میرمحمدی، رضا طلایی نیک، حسین کنعانی مقدم، امیرعلی امیری، عادل آذر، محمد مهدی مظاهری، سعید ابوطالب، شجاعی کیاسری، ناصحی، محمود محمدی ، سعید صادقی، کمال دانشیار، حسن سبحانی، محمد کوثری و خانم خان محمدزاده در لیست این ائتلاف قرار گرفته بود .

علی لاریجانی به دلیل تغییر حوزه انتخاباتی ، و فرهاد رهبر به دلیل انصراف از داوطلبی از لیست خارج شد .