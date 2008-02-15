عملکرد کمیته های کنترل عفونت در بیمارستانها نمادین است

دکتر محمدمهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر، از بخش مراقبتهای ویژه به عنوان مسئله جدی در کاهش عفونتهای بیمارستانی یاد کرد.

وی با اشاره به کارکرد نمادین کمیته های کنترل عفونت در بیمارستانهای کشور، افزود: به علت استفاده نابجا از آنتی بیوتیک ها، مقاومت ویروسها و میکروبها به درمان زیاد می شود.

قیامت، بروز این وضعیت را بیشتر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانها دانست و گفت: وقتی میکروبها مقاوم به درمان می شود، آنتی بیوتیک های جدید و قوی تری نیاز است که گران قیمت هستند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، با اشاره به سرانه درمان پایین در کشورمان، افزود: این وضعیت سبب شده که خیلی از بیمارستانها، آنتی بیوتیک های گران قیمت را برای بیمار نسخه کنند که اغلب افراد از تهیه آنها عاجز بوده و در نتیجه عفونت در بدن باقی می ماند که همین مسئله هزینه های زیادی به بیمار تحمیل می کند.

قیامت، تصریح کرد: به رغم وجود دستورالعمل و روشهای کنترلی آنتی بیوتیک درمانی در کشور اما نظارت در این زمینه به طور جدی دنبال نمی شود.

وی از آموزشهای لازم به پزشکان در تجویز آنتی بیوتیک ها، به عنوان یک راهکار در کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی نام برد.