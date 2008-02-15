  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

آشوری در گفتگو با مهر:

پیروی از راه پر افتخار مغنیه باعث عزت ملتهای مسلمان جهان است

پیروی از راه پر افتخار مغنیه باعث عزت ملتهای مسلمان جهان است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس گفت: راه پاک و مطهر شهید مغنیه، راه ایستادگی و عزت ملت مسلمان جهان است و راه او با درخشش صدها مجاهد دیگر ادامه می یابد.

محمد آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: شهید مغنیه به عنوان یکی از فرماندهان برجسته و از طراحان عملیاتهای موفقیت آمیز حزب الله در مقابله با تجاوز کاری رژیم صهیونیستی در نبرد 33 روزه بود و درست در موعد زمانی ارائه گزارش وینوگراد در بیان عمق ضعف این رژیم از سوی دستگاههای تروریستی موساد و سیا مورد ترور قرار گرفت تا برخی جریانهای پلید صهیونیستی به گمان غلطشان بخشی از فشار ناشی از افکار عمومی در شکست آن نبرد را کاهش دهند در حالیکه اسرائیل باردیگر با اشتباهی تاکتیکی دنیا را متوجه عمق رذالت این رژیم در گسترش تروریسم دولتی کرد.

وی گفت: خون پاک و مطهر شهیدان، خصوصا شهید مغنیه درخت تنومند مقاومت در برابر تجاوز و زورگویی در منطقه را برافراشته و فرزندان برومند ملت لبنان راه این شهید را ادامه خواهند داد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس با اشاره به وداع با شکوه صدها هزار لبنانی با پیکر این فرمانده مجاهد، خاطر نشان کرد: سازمانهای جاسوسی امریکا و اسرائیل به اعتراف صریح روسای آنان در طراحی و اجرای این عملیات جنایتکارانه با بهره گیری از تیمهای ترور نقش فعال داشته اما باید بدانند ملت بزرگ و با اراده لبنان در دورن خود گوهرهای فراوانی پرورش داده و جوشش خون پیروان امام حسین (ع)تا محو کامل اسرائیل ستمکار برقرار خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: بدون شک مکتب عزیز اسلام با خون مطهر چنین مجاهدین فی سبیل اللهی راه پرعزت نابودی مستکرین جهانی را ادامه داده و خون هر مجاهد در دنیای اسلام حماسه ای بزرگ در بیداری ملت ها و ترسیم افق روشن سعادتمندی و برقراری عدل در دنیای امروز خواهد بود.

آشوری گفت: هیمنه ارتش به اصطلاح قدرتمند اما زبون این رژیم با تفکرات متنفذ مجاهدی همچون مغینیه و صدها مجاهد دیگر در نبرد 33 روزه با ملت لبنان شکسته شد و اکنون خون آن شهید هزاران مجاهد دیگر را در قرار گرفتن در راه حزب الله و مقاومت ثابت قدم خواهد کرد.

کد مطلب 638885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها