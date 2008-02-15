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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در بندرعباس گشایش یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی با حضور سه شرکت معتبر خارجی شب گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی هرمزگان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه نمایندگان رسمی محصولات صوتی و تصویری خارجی در قالب 45 غرفه در سه هزار متر فضای نمایشگاهی آخرین تجهیزات صوتی و تصویری را به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه به به مدت سه روز در محل نمایشگاههای بین المللی هرمزگان و با همکاری شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران و در هزار و 500 متر فضای محصور در بندرعباس برگزار می شود.

بندرعباس با توجه به جایگاه ویژه اقتصادی در کشور و منطقه می تواند سکوی مناسبی برای معرفی محصولات خارجی از یک سو و محصولات داخلی از سوی دیگر باشد.

این نمایشگاه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

 

کد مطلب 638886

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