چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در بندرعباس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه نمایندگان رسمی محصولات صوتی و تصویری خارجی در قالب 45 غرفه در سه هزار متر فضای نمایشگاهی آخرین تجهیزات صوتی و تصویری را به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه به به مدت سه روز در محل نمایشگاههای بین المللی هرمزگان و با همکاری شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران و در هزار و 500 متر فضای محصور در بندرعباس برگزار می شود.

بندرعباس با توجه به جایگاه ویژه اقتصادی در کشور و منطقه می تواند سکوی مناسبی برای معرفی محصولات خارجی از یک سو و محصولات داخلی از سوی دیگر باشد.

این نمایشگاه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.