بایرن مونیخ متوقف شد / بولتون ، آتلتیکو مادرید را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام یوفا شب گذشته با برگزاری 6 دیدار به پایان رسید که در یکی از این مسابقات تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان در زمین آبردین اسکاتلند به تساوی 2 بر 2 رضایت داد.

بر پایه این گزارش، در این دیدار والکر(24) و آلوکو (41) برای آبردین گلزنی کردند و کلوزه(29) و آلتینتاپ(55) گلهای بایرن را به ثمر رساندند تا این تیم از یک شکست خارج از خانه نجات پیدا کند.

بولتون هم در در ورزشگاه ریبون با یک گل از سد آتلتیکو مادرید گذشت. در این دیدار که آندرانیک تیموریان هافبک بولتون از روی نیمت ذخیره ها بازی را تماشا می کرد، حاجی دیوف (74) گل برتری تیمش را به ثمر رساند. ضمن اینکه سرجیو بازیکن آتلتیکو مادرید دقیقه 73 از زمین مسابقه اخراج شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* زوریخ یک - هامبورگ 3

* روزنبرگ صفر - فیورنتینا یک

* اسلاویا پراگ یک - تاتنهام 2

* بنفیکا یک - نورنبرگ صفر

دیدارهای برگشت این مرحله از رقابت ها پنج شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.