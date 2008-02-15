تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و ششم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با هفتم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با پانزدهم فوریه سال 2008 میلادی.

- سومین و آخرین روز از مسابقات بین المللی وزنه برداری جام نامجو امروز در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری خواهد شد که طی آن وزنه برداران دسته های 105 کیلوگرم و 105+ کیلوگرم به دیدار یکدیگر می روند.

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری 8 دیدار زیر آغاز می شود:

* مقاومت سپاسی شیراز - صباباتری تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* راه آهن تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* استقلال اهواز- مس کرمان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 13:30، ورزشگاه قدس همدان

* ابومسلم مشهد - پگاه گیلان، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی انزلی

* پیکان تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای قطر امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* ام صلال - العربی

* الریان - السیلیا

- تیم ملی فوتسال ازبکستان امروز به دیدار تیم فوتسال جوانان ایران می رود.

- مرحله دوم مسابقات انتخابی تنیس روی میز جوانان امروز در آکادمی تنیس روی میز تهران برگزار می شود و طی آن 3 بازیکن برتر برای همراهی تیم جوانان به منظور شرکت در رقابت های "پوروتور" قطر معرفی می شوند.

- دومین روز از مرحله نهایی رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش بانوان امروز با شرکت چهار تیم پیگیری خواهد شد.

- رقابتهای لیگ دسته اول و دوم کاراته باشگاههای کشور امروز در سالن شهید افراسیابی تهران پیگیری خواهد شد.