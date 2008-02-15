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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۴

یک موسسه بین المللی اعلام کرد:

تولید ژانویه اوپک 290 هزار بشکه بیش از تولید رسمی

تولید ژانویه اوپک 290 هزار بشکه بیش از تولید رسمی

موسسه اطلاعات انرژی "پلاتس" در گزارشی اعلام کرد: تولید نفت خام اوپک در ماه ژانویه به 32.25 میلیون بشکه در روز رسید که این میزان 290 هزار بشکه بیشتر از سطح تعیین شده تولید اوپک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سی ان ان مانی"، نتایج بررسی های موسسه اطلاعات انرژی "پلاتس" نشان می دهد که تولید نفت خام اوپک در ماه ژانویه 220 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 32.25 میلیون بشکه در روز رسید به طوری که این آمار نشان می دهد تولید نفت خام اوپک 290 هزار بشکه در روز بیشتر از میزان رسمی ای می باشد که توسط اوپک تعیین شده بود.

این در شرایطی است که میزان تولید اوپک در ماه دسامبر 32.03 میلیون بشکه در روز بود.

همچنین این نظر سنجی نشان می دهد که بخش زیادی از این افزایش مازاد بر سطح تولید رسمی اوپک توسط کشورعربستان تولید شده و پیش بینی می شود که تولید اوپک در ماه فوریه نیز به دلیل افزایش ناآرامی ها در نیجریه افزایش یابد. 

 

کد مطلب 638892

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