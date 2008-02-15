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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

مرادی از روز سه شنبه در آزمایش جام جهانی

مرادی از روز سه شنبه در آزمایش جام جهانی

داور بین المللی کشورمان با حضور در سمیناری که در جزایر قناری برگزار می شود و شرکت در تست های آمادگی بدنی، تمرینات عملی و جلسات فنی آمادگی خود را برای قضاوت در جام جهانی 2010 به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، هشت داور برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا که شانس قضاوت در جام جهانی 2010 را دارند با حضور در سمیناری در جزایر قناری آمادگی خود را آغاز می کنند که مسعود مرادی داور ایرانی که در لیست داوران برتر آسیاست یکی از شرکت کنندگان این سمینار خواهد بود.

برپایه این گزارش، سمینار جزایر قناری چهار روزه و با شرکت 54 داور برتر از سراسر دنیا است که از روز سه شنبه آغاز می شود و در کنار آن تست های آمادگی بدنی، تمرینات عملی و جلسات فنی برپا خواهد شد.

از آسیا مارک شیلد داور سال آسیا، متیو بریتز (هر دو از استرالیا)، یوئیچی نیشیمورا ژاپنی، محمد صالح سوبخیدین از مالزی، روشان ایرماتوف ازبک، مسعود مرادی از ایران، عبدالله الهلال از عمان و خلیل الغمدی از عربستان سعودی حاضر خواهند بود.

کد مطلب 638895

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