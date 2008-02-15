عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- زیپی لیونی وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی با کاندولیزا رایس همتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار و درباره اوضاع غزه و موضوع هسته ای ایران با وی رایزنی کرد.
- اتحادیه عرب دفتر خود را در بوئنوس آیرس - پایتخت آرژانتین- بازگشایی کرد.
- در سومین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان، آمریکا بر حمایت کامل خود از لبنانی هایی که به زعم این کشور برای تشکیل دولت دموکراتیک تلاش می کنند؛ تاکید کرد.
- زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مدعی شد: اسرائیل می داند که چگونه با تهدیدات حزب الله تعامل کند.
- ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه با دلیل قاطع ثابت خواهد کرد چه کسی در ورای ترور رفیق حریری قرار دارد.
- خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزایش خشونتها در غرب دارفور را محکوم کرد.
- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصریح کرد: اسرائیل با ترور عماد مغنیه خواست که هیبت و قدرت ارتش خود را بازگرداند.
- منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از پایان مراسم تشییع عماد مغنیه از مسئولان برجسته حزب الله، در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.
- آمریکا نگرانی خود را از سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق ابراز کرد.
- عبدالله دوم پادشاه اردن و شیخ ناصر الصباح نخست وزیر کویت در دیدار با یکدیگر خواستار از سرگیری گفتگوهای داخلی و وحدت گروههای لبنانی شدند.
- سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره همکاریهای دوجانبه با وی رایزنی کرد.
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