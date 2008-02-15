اردوی تیم ملی تکواندو تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، اردوی تیم ملی تکواندو شنبه گذشته به دلیل حضور نفرات این تیم در رقابتهای لیگ و همچنین تورنمنت بین المللی جام فجر تعطیل شده بود و طبق اعلام کادرفنی قرار بود از روز سه شنبه آغاز شود.

این اردو صبح روز چهارشنبه آغاز و تنها بعد از سه جلسه تمرین به درخواست مربیان تیم های لیگ برتر برای دراخیتار گرفتن نفرات خود جهت حضور در رقابتهای لیگ برتر شب گذشته تعطیل شد. همین موضوع ناراحتی و نگرانی کادرفنی را نیز به دنبال داشته است.

تیم ملی قرار است هفته اول اسفندماه راهی رقابتهای بین المللی هلند شود و نفرات تیم اعزامی حداقل باید چند روز تمرین مشترک را کنارهم زیر نظر مربیان داشته باشند .