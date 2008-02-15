تیم فوتبال پوهانگ کره برابر دینامو بخارست شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، پوهانگ استیلرز که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2008 شرکت می کند در دیداری تدارکاتی با وجود برتری یک بر صفر در نیمه اول در نهایت با نتیجه 3 بر یک مغلوب دینامو بخارست رومانی شد.

برپایه این گزارش، از آنجا که هنوز بازیهای لیگ کره جنوبی آغاز نشده است، پوهانگ برای آمادگی پیش از فصل آینده با دیناموبخارست رومانی دیداری دوستانه داشت که با گل کلودوالدو برزیلی در دقیقه 26 جلو افتاد اما حریف با گل های آتوکورا (55)، وجیسلاو ورانجکوویچ (82) و فلورین براتو (84 از روی نقطه پنالتی) شکست را با پیروزی عوض کرد.

پوهانگ استیلرز قهرمان لیگ کره جنوبی است و با همین عنوان در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کند و دینامو بخارست با 18 قهرمانی در لیگ رومانی از تیم های قدرتمند این کشور به حساب می آید.