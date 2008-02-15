سعید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: از بین بردن سیستم محفوظی و تبدیل آن به سیستم عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش امری ضروری است.

وی ادامه داد: سیاستگذاری در زمینه اعتبارات استانی آموزش و پرورش باید بر پایه تجهیز آموزشگاه‌ها باشد.

ناصری با عنوان این که در حال حاضر 40 مدرسه در قالب 134 کلاس استیجاری در استان زنجان وجود دارد، گفت: تعداد 588 باب مدرسه استان زنجان با بیش از دو هزار کلاس درس به صورت دو نوبته اداره می‌شود که البته این تعداد بدون احتساب آموزشگاه‌های دولتی، غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش افزود: در سطح استان 634 نفر محروم از تحصیل می‌باشند که این امر نشان دهنده این است که استان به مدارس شبانه روزی بیشتری نیاز دارد.

ناصری با عنوان این که 38 درصد مدارس استان شهری و 62 درصد روستایی است، افزود: تراکم فضاهای آموزشی استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است.