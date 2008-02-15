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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

دومینیک استراوس :

رشد اقتصادی چین در سال 2008 معادل 10 درصد خواهد بود

رشد اقتصادی چین در سال 2008 معادل 10 درصد خواهد بود

رئیس صندوق بین المللی پول گفت: باوجود کاهش رشد اقتصادی جهان، رشد اقتصادی چین در سالجاری میلادی 10 درصد پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از بلومبرگ، دومینیک استراوس در پکن به خبرنگاران گفت: علیرغم تاثیر بحران اقتصادی آمریکا بر اقتصاد چین و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهان در سال 2008 ، رشد اقتصادی چین در سال جاری 10 درصد برآورد می شود.

وی گفت: در چند ماه گذشته ارز چین با 1.7 درصد رشد مواجه بوده که نرخ رشد مناسب و متعادلی است. 

این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی چین در سال 2008 را 9.6 درصد پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی چین در سال گذشته 11.4 درصد گزارش شد که این میزان در 13 سال اخیر بی سابقه بوده است.

 

کد مطلب 638903

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