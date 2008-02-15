رشد اقتصادی چین در سال 2008 معادل 10 درصد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از بلومبرگ، دومینیک استراوس در پکن به خبرنگاران گفت: علیرغم تاثیر بحران اقتصادی آمریکا بر اقتصاد چین و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهان در سال 2008 ، رشد اقتصادی چین در سال جاری 10 درصد برآورد می شود.

وی گفت: در چند ماه گذشته ارز چین با 1.7 درصد رشد مواجه بوده که نرخ رشد مناسب و متعادلی است.

این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی چین در سال 2008 را 9.6 درصد پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی چین در سال گذشته 11.4 درصد گزارش شد که این میزان در 13 سال اخیر بی سابقه بوده است.