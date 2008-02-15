همایش عصر شعر "جلوه آفتاب" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این همایش شامگاه پنجشنبه با هدف ارتقاء هنر دینی و اسلامی در تالار جنت سرای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.

وحدت سلیمان زاده سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: تلفیق و تطبیق شاعران پیشکسوت و جوانان و اشعار عاشورایی با انقلاب اسلامی و الهی از مهمترین هدف برگزاری این همایش بود.

وی افزود: شکوفایی هنر دینی واسلامی با ریشه یابی فلسفه جاودانگی عاشورا از دیگر اهداف همایش عصر شعر«جلوه آفتاب» بوده است.

وی عنوان کرد: بزرگترین مشکل ما عدم تطابق نسلها بوده و جدایی بین این نسلها چالش عمده ای را رو در روی فرهنگ و ادبیات حال حاضر قرار داده است.

سلیمانزاده با ابراز نگرانی از عمیق تر شدن این چالش تصریح کرد: امروز احساسات شاعران جوان تحت تاثیر این چالش قرار گرفته بنابراین کیفیت و عمق اشعار شاعران جوان با شاعران گذشته قابل مقایسه نیست.

وی یاد آور شد: در طول تاریخ از فاصله نسلها ضربه خورده ایم و این ضربه در حیطه فرهنگ و ادب شاید به مراتب بیش از سایر بخشهای اجتماعی می باشد.

سرپرست حوزه هنری استان خاطر نشان کرد: این همایش در جهت کاهش فاصله نسلها ودر راستای همگونی شاعران جوان و پیشکسوت برگزار شده است.

در این همایش شاعران پیشکسوت علاوه بر شعر خوانی، خاطرات و گوشه هایی از زندگی یدالله منعم اردبیلی را بازگو کردند و در پایان نیز از اشعار برگزیده تجلیل شد.

یدالله منعم اردبیلی از شاعران و مدیحه سرایان نامدار اردبیل و صاحب آثار متعددی در زمینه مدیحه، مرثیه، اشعار عرفانی، اجتماعی و نصایح برگرفته از قرآن کریم و احادیث به زبان ترکی و فارسی است.

از وی آثار ارزشمندی به جا مانده که معروفترین آن ها « دیوان تجلی» است.