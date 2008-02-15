ستاد ویژه نظارت بر پروازهای نوروزی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفر زاده سخنگوی با بیان این مطلب گفت: از آنجایی که حجم تقاضاها از بخش حمل و نقل هوایی در ایام تعطیل رو به افزایش است بنا به تدبیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ستاد ویژه نظارت بر پروازهای نوروزی در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه این ستاد از هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: روز 24 بهمن ماه بنا به دستور کاپیتان خانلری کلیه معاونین عملیاتی شرکتهای هواپیمایی به سازمان هواپیمایی فرا خوانده شدند تا نسبت به انجام مقررات و حضور لحظه به لحظه و اشراف کامل بر مجموعه ها همه روزه و مستمر نسبت به چگونگی پروازها به ستاد مذکور پاسخگو باشند.

وی اظهار داشت: در این ستاد به مسائل مهمی چون رعایت کامل ایمنی ، انجام پروازها با حداقل تاخیر ، سرویس دهی مناسب به مسافرین در ترمینالها محور نظارت این ستاد قرار گرفته است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اذعان به اینکه تعطیلات نوروزی صرفا در خصوص مسافران پروازها مصداق دارد و مدیران و مسئولان سازمان در این ایام مسئولیت سنگین تری را بر دوش دارند، گفت: ریاست این ستاد را کاپیتان خانلری شخصا و دبیر ستاد را معاون هوانوردی سازمان به عهده گرفته اند.

وی پیش بینی کرد که با تصمیماتی که سازمان هواپیمایی کشوری اتخاذ کرده یقینا رضایت مسافرین نوروزی جلب شود.

وی با اشاره به اینکه نوروز 86 ( اسفند 85 و فروردین 86 ) نزدیک به 5 میلیون نفر جابجا و بالغ بر 56 هزار پرواز نشست و برخاست داخلی و خارجی صورت گرفته و در سالجاری رقم قابل توجهی افزایش خواهد داشت، گفت: روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری دراین ایام آماده پاسخگویی به نمایندگان رسانه های خبری است تا چگونگی نظارت این ستاد و نحوه عملکرد و سرویس دهی شرکت های هواپیمایی و سایر زیر بخش های دخیل به اطلاع عموم برسد.