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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

نشست "پیام اخلاقی ادیان" در لندن برگزار می‌شود

نشست "پیام اخلاقی ادیان" فردا شنبه 27 بهمن از سوی مرکز فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی لندن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "پیام اخلاقی ادیان" با سخنرانی دکتر سید امیر اکرمی، دین پژوه و متخصص فلسفه دین در دانشگاه بیرمنگام لندن برگزار می‌شود.

این برنامه در محل مرکز فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی لندن برگزار خواهد شد .

این مرکز فرهنگی تاکنون نشستهای متعددی از جمله اصلاحات در قلمرو دین، ویژه برنامه میلاد مبارک حضرت علی (ع)، سیر تحول حضور مسلمانان در محیط اینترنت، ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و شهدای هفتم تیر و تأثیر اندیشه عرفانی امام خمینی (ره) بر انقلاب اسلامی ایران را برگزار کرده است.

کد مطلب 638907

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