استفاده از نمایشگاه بین المللی برای ایام نوروز در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرماندار شهرستان شیراز صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن اظهار امیدواری نسبت به سرویس دهی مطلوب تر همه دستگاه ها در ایام نوروز در مقایسه با ایام گذشته بیان داشت: در سنوات قبل به دلایل گوناگونی نظیر علاقه مسافران به اسکان در مرکز شهر از توان سالن های نمایشگاه بین المللی با ظرفیت اسکان چندین هزار نفر و برخورداری از از امکانات مناسب استفاده نشده اما امسال بحث نمایشگاه را جدی تر دنبال می کنیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: تاکنون تصمیماتی برای حمل و نقل، اسکان و امنیت فراگیر در ایام نوروز گرفته شده و سعی داریم که از تمام توان و ظرفیتهای شیراز برای استقبال از مسافران نوروزی استفاده کنیم.

وی با اعلام اینکه ستاد تسهیلات نوروزی شیراز برای حداکثرحضور مسافران در این شهرستان آمادگی دارد گفت: قبل از فرا رسیدن نوروز مسئله انتخابات را نیز در پیش داریم که باید بخشی از توان خود را برای برگزاری مناسب این امر مهم به کار گیریم اما دستگاه ها و موسسات فرهنگی باید اقدامات لازم را برای خدمات رسانی نوروزی انجام دهند.