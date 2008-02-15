قرارداد جدید گازی ایران و ترکمنستان/ ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "ترند" آذربایجان، مقامات شرکت آذری گاز ترکمنستان اعلام کردند شرکت گاز سوکار صادرات گاز خود به ایران را از سر گرفت.

بر طبق قرارداد جدید بین ایران و ترکمنستان شرکت سوکار روزانه یک میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر می کند که قیمت گاز برای هر هزارمتر مکعب 300 دلار عنوان شده است.

این در شرایطی است که کشورهای ایران و ترکمنستان از طریق خط لوله آستارا- بیند بیاند به طول1474.5 کیلومتر به هم متصل هستند به طوریکه این خط لوله ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را فراهم اورده است.

گفتنی است، چندی پیش ترکمنستان به صورت غیر قانونی صادرات گاز خود به ایران را قطع کرده بود.