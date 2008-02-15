استکبار جهانی از پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی آشفته است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت السلام صدیق عربانی امام جمعه موقت رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت، اظهار داشت: توطئه ها، تحریم ها و سیاه نمایی ها دشمنان ذره ای در روحیات و موضع گیری های ملت ایران اثر نخواهد داشت و همه با افتخار در پی سربلندی کشور هستند.

وی بیان داشت: دشمنان ایران اسلامی به چشم خود حماسه مثال زدنی راهپیمایی 22 بهمن را دیدند و بدانند ملت ایران در تمامی عرصه های یارو یاور نظام جمهوری اسلامی و رهبری هستند.

صدیق عربانی یادآورشد: دنیای استکباری در طول پس از انقلاب اسلامی همواره سر ستیز با نظام جمهوری اسلامی داشته و همیشه در این نبردها شکست خورده است.

خطیب جمعه رشت همچنین به مساله انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: حضور حداکثری در انتخابات مجلس هشتم یک وظیفه شرعی و تکلیف انسانی است.

عربانی افزود: حضور گسترده آحاد جامعه در پای صندوق های رای بطور حتم توطئه ها و برنامه های پلید آنان را خنثی خواهد کرد.

امام جمعه موقت رشت در ادامه از استاندار گیلان خواست با توجه به در پیش بودن سال جدید نسبت به حقوق کارگران توجهی ویژه انجام شود.