ایجاد خانه نخبگان/ طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد خانه نخبگان و بنیاد نخبگان استان از دیگر مصوبات جلسه پنجشنبه شب هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان است.

براساس این گزارش ، خانه نخبگان به عنوان تشکیلاتی علمی - اجتماعی برای بحث و تبادل نظر ، ارائه ایده های نو وتصمیم سازی در جهت حل مسائل و مشکلات کشور ایجاد می شود.

همچنین مقرر شد بنیاد نخبگان استان با توجه به ظرفیت های علمی و اجرایی در هر یک از استانها تشکیل شود.

در ابتدای این جلسه دکترصادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنباد ملی نخبگان گزارشی از مهمترین فعالیت های این بنیاد در یکسال گذشته ارائه کرد.

بررسی پرونده بیش از 5500 متقاضی و حمایت ازحدود 2 هزار نخبه ، پشتیبانی از استعدادهای برتر در قالب حمایت های علمی ، پژوهشی و مالی و ارائه تسهیلات نظام وظیفه به حدود 568 نخبه و استعداد برتر از جمله اقدامات بنیاد ملی نخبگان در یک سال گذشته است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین تدوین طرح باز کردن در آزمایشگاه ها و کارگاههای دانشگاه ها و مراکز علمی به روی مخترعان و نو آوران جوان، تشکیل دفتر ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور ، اعزام نخستین کاروان نخبگان جوان به عمره مفرده و برگزاری بازدیدهای علمی ، حمایت های برنامه ای از مراکز نخبه پرور، پیگیری مشارکت نخبگان در پروژه های اساسی علم و فناوری کشور و دعوت از نخبگان جوان برای شرکت در نشست نقشه جامع علمی کشور را از دیگر اقدامات این بنیاد به منظور حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر جوان برشمرد.