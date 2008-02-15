جشنواره فیلم فجر؛ رکورددار خبرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر با همه فراز و نشیب‌ها به پایان رسید و خبرسازترین رویداد سینمایی در دو هفته گذشته بود. این جشنواره از 12 بهمن با نمایش "1408" میکائیل هافستروم در سینمای مطبوعات آغاز شد و در پنج روز اول تا 17 بهمن به نمایش آثار بخش بین‌الملل پرداخت. نمایش 9 فیلم ایرانی حاضر در بخش بین‌الملل هم به پنج فیلم "به همین سادگی"، "آتش سبز"، "هامون و دریا"، "در میان ابرها" و "کنعان" اختصاص یافت.

برگزاری منظم نشست‌های نقد و بررسی از نقاط قوت جشنواره فیلم فجر بود





جایگزین شدن "باد در علفزار می پیچد" به جای "آواز گنجشک ها" به علت حضور فیلم مجیدی در بخش مسابقه جشنواره برلین و آماده نشدن "فرزند خاک" و "استشهادی برای خدا" از دیگر نکات نمایش فیلم ها در بخش بین الملل بودند. هر چند چند فیلم خارجی هم جابجایی و تغییر زمان پخش داشتند، زیرنویس برخی فیلم ها اشکال داشت و ... فیلم "1408" اصلاً زیرنویس نداشت.

در این بخش نقطه قوت را باید به برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم های خارجی نسبت داد. این جلسات که بدون در نظر گرفتن تعداد حاضران در جلسه به طور منظم برگزار می شد، شاید از داغ بودن به واسطه حضور عوامل فیلم بی بهره بود ولی تحلیل و بررسی کارشناسان و منتقدان سینما را در پی داشت و به رونق این بخش تا حد زیادی کمک کرد.

امسال سینما صحرا که مثل جشنواره بیست و چهارم میزبان اهالی رسانه بود، به لطف مدیر و همکاران روابط عمومی جشنواره فیلم فجر فضایی مناسب برای منتقدان و خبرنگاران حاضر در جشنواره فراهم کرد. در نظر گرفتن چند دستگاه رایانه متصل به اینترنت، پذیرایی از حاضران در سینما با چای، قهوه، آبمیوه، شیرینی و ناهار و شام، برپا کردن شعبه یک بانک خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به اهل قلم، تدارک سرویس ایاب و ذهاب برای رساندن اهالی رسانه به میادین اصلی شهر و ... تسهیلاتی بود که حبیب ایل‌بیگی و همکارانش به طور ویژه در اختیار حاضران در سینما صحرا گذاشته بودند.

در شش روز دوم که به نمایش آثار ایرانی اختصاص داشت، ارائه نشدن یک برنامه کلی و به گفته دیگر اطلاع رسانی روز به روز برای نمایش فیلم های ایرانی، از نقاطی بود که بیش از هر چیز به حاشیه ها و رسیدن و نرسیدن فیلم های ایرانی باز می گشت و البته مشکل ساز بود.

جلسات نقد و بررسی فیلم های ایرانی با حضور عوامل و کارشناسان سینما از نکاتی بود که این بخش را گرم کرده و برگزاری منظم آن، از دستاورهای مثبت جشنواره فجر در بخش اجرایی بود. هر چند در این میان نرسیدن و یا خارج شدن برخی آثار از جدول نمایش، ابهاماتی را در فهرست معرفی شده از فیلم های حاضر در بخش های مختلف بیشتر کرد.

آثاری همچون "خاک آشنا"، "صد سال به این سال ها"، "دایره زنگی"، "قرنطینه"، "سایاب"، "سفر به سرزمین دور"، "شب حورا" و "هر شب تنهایی" هر کدام به یکی از دلیل ذکر شده از فهرست نمایش خارج شدند و یا در سینمای مطبوعات به نمایش درنیامدند (قرنطینه، شب حورا، دایره زنگی)، فیلم "دلشکسته" هم تنها جایگزین این آثار بود.

فیلم های "استشهادی برای خدا"، "تنها دو بار زندگی می کنیم" و "فرزند خاک" هم طبق پیش بینی ها بدل به پدیده های جشنواره امسال شدند و توانستند مورد توجه قرار بگیرند. افتتاح سینما آزادی چهارشنبه 17 بهمن با نمایش فیلم "آن مرد آمد" اتفاق افتاد و یک سالن این سینما به چرخه سینماهای نمایش دهنده آثار ایرانی جشنواره فجر پیوست.

در اختتامیه بخش بین الملل فیلم های ایرانی "به همین سادگی"، "باد در علفزار می پیچد"، "کنعان"، "فرزند خاک"، "جعبه موسیقی" و "استشهادی برای خدا" مورد توجه قرار گرفته و جوایزی را به خود اختصاص دادند. فیلم "به همین سادگی" را باید رکورددار در دریافت دو جایزه مشابه از بخش بین الملل و سینمای ایران جشنواره دانست. فیلمنامه این فیلم به قلم شادمهر راستین و سیدرضا میرکریمی سیمرغ بلورین هر دو بخش را به خود اختصاص داد. جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی بخش مسابقه سینمای آسیا و ... از دیگر جوایز این فیلم بودند.

"کنعان" را هم باید ناکام بزرگ جشنواره فجر بیست و ششم دانست که در بخش بین‌الملل دیپلم افتخار فیلم مردمی را برد و در بخش مسابقه سینمای ایران تنها برای بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر ینقش مکمل زن نامزد شد ولی جایزه هیچکدام را به دست نیاورد. فیلم اولی "تنها دو بار زندگی می کنیم" هم هر چند مورد توجه قرار گرفته و یکی از پدیده های جشنواره لقب گرفت، با وجود نامزد شدن به عنوان بهترین فیلم اول جایزه ای به دست نیاورد.

فیلم "آواز گنجشک ها" هم با وجود خارج شدن از بخش بین الملل و رقابت در بخش مسابقه سینمای ایران توانست جوایزی را به خود اختصاص دهد و به نوعی پیش درآمدی بر موفقیت احتمالی این فیلم در جشنواره برلین رقم بزند. هر چند کسانی که سینمای مجیدی را دوست ندارند، با این فیلم هم ارتباط برقرار نکردند که جای شگفتی نیست.

شگفتی جایی است که برخی سلایق برگزار کنندگان جشنواره برلین را در مقام قیاس با خود وارونه جلوه دادند که معلوم نیست این قیاس در جهت کمرنگ کردن اعتبار جشنواره برلین است یا سینمای مجیدی؟ چون به نظر می آید سینمای مجیدی توانسته زبان جهانی خود را پیدا کند، چه برخی را خوش آید و چه نیاید!

ـ بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر هم از چهارشنبه 17 بهمن در مرقد مطهر امام (ره) افتتاح شد و امروز جمعه 26 بهمن در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد. برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار تئاتر، انتشار کتاب جشنواه تئاتر فجر و ... برخی از برنامه‌های این جشنواره بود که امروز در اختتامیه با تجلیل از هنرمندانی چون اکبر زنجانپور، محمود عزیزی، حسین مسافر آستانه و گلاب آدینه به پاس سال‌ها تلاش در عرصه تئاتر، پاسداشت مدیران رسانه ملی شامل حسن خجسته معاون صدا و رضا پورحسین مدیر شبکه چهار سیما و معرفی برگزیدگان به اتمام می‌رسد.