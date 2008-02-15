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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

منظومه شمسی مینیاتوری کشف شد

منظومه شمسی مینیاتوری کشف شد

تیمی متشکل از ستاره شناسان بین المللی در فاصله حدود 5 هزار سال نوری از زمین یک منظومه ستاره ای را کشف کردند که شباهت بسیاری به منظومه شمسی در ابعاد مینیاتوری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان بین المللی از 11 کشور منظومه ستاره ای را در فاصله 5 هزار سال نوری از زمین کشف کردند که در اطراف ستاره آن دو ستاره غول پیکر در ابعاد مشتری و زحل با شناسه های OGLE-2006-BLG-109Lc و OGLE-2006-BLG-109Lb می چرخند.

ابعاد ستاره مادر این منظومه شمسی دور در حدود نصف اندازه خورشید است و این دو سیاره بزرگ به ترتیب در فاصله های 345 و 690 میلیون کیلومتری از آن قرار دارند. این در حالی است که فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، تا به امروز 234 منظومه ستاره ای کشف شده اند که در آنها یک یا دو ستاره می چرخند.

تاکنون هیچ سیاره ای فرا منظومه شمسی کشف نشده است که ویژگیهای دقیقا شبیه به زمین داشته باشد. در حقیقت شبیه ترین سیاره به زمین که تاکنون کشف شده است Gliese 581-d نام دارد. این سیاره سومین سیاره یک ستاره "کوتوله سرخ" با عنوان Gliese 581 است که در فاصله حدود 20 سال نوری از زمین واقع شده است.

در سال 2006 اولین ماهواره ای که هدف اصلی آن جستجوی سیارات فرامنظومه شمسی است با عنوان  Corot پرتاب شد.

کد مطلب 638918

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