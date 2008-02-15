عزت‌الله ضرغامی درباره خرید حق پخش فیلم‌های سینمایی ایرانی در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: "اولویت ما در نوروز 87 پخش فیلم‌های ایرانی است. این مسئله دلایل متعدد دارد که یکی از آنها علاقه مردم به فیلم‌های سینمایی ایرانی است و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از تولیدات خودمان که از دو سال پیش شروع شده و تولیدات دیگر دستگاهها و نهادهای سینمایی کشور استفاده کنیم."

وی در ادامه افزود: "قیمتی که ما برای تهیه فیلم‌های ایرانی می‌پردازیم چند برابر قیمت فیلم‌های خارجی است. البته نمی‌توانیم همه فیلم‌های سینمایی ایرانی را نشان دهیم که دلیل آن هم به نوع حجاب این فیلم‌ها برمی‌گردد. حجاب و پوشش در برخی فیلم‌های سینمایی به گونه‌ای است که امکان نمایش آن در تلویزیون جمهوری اسلامی نیست."

رئیس رسانه ملی اشاره کرد: "سعی می‌کنیم فیلم‌های سینمایی را که موضوعات خوب دارند و پخش آن در شان مخاطب رسانه ملی است با چند برابر قیمت تهیه کنیم. هم اکنون علی‌اصغر غلامرضایی مدیر کل تامین برنامه خارجی در حال مذاکره با تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی برای خرید حق پخش فیلم‌های سینمایی ایرانی است و تا قبل از قطعی شدن نمی‌توانم نام فیلم‌ها را بگویم."

ضرغامی درباره تعداد فیلم‌های ایرانی در مقایسه با فیلم‌های خارجی در نوروز سال 87 گفت: "باید پروژه خرید حق پخش فیلم‌های سینمایی تمام شود و بعد قضاوت کنیم که امسال در چه وضعیتی هستیم."