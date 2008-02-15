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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

کوچه های با قابلیت عبور امدادی در بافت تاریخی شیراز تعریض می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه تاریخی و فرهنگی شهرداری شیراز از تعریض کوچه های این منطقه که باید عبور امدادی از آنها صورت گیرد به عنوان اولویت کاری سال 87 شهرداری منطقه تاریخی و فرهنگی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد فاضل صارمی زاده صبح امروز در حاشیه حضور در مرکز 137 شهرداری و پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان در جمع خبرنگاران افزود: در بودجه پیشنهادی سال آینده، رقم بودجه اختصاصی این منطقه نسبت به سال گذشته 5/2 افزایش یافته که در صورت موافقت و تصویب، بودجه مذکور صرف برنامه ها و خدمات عمرانی در سطح منطقه بافت تاریخی و فرهنگی از جمله امر روان بخشی و تعریض کوچه های منطقه می شود.

وی بیان داشت: عرض کم بسیاری از کوچه های این منطقه اجازه عبور خودروهای امدادی از جمله ماشینهای آتش نشانی را نمی دهد و به همین خاطر جهت تامین امنیت و رفاه ساکنان منطقه، طرح مذکور در اولویت امور قرار می گیرد.

شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز افزود: علاوه بر این کارها، 80 درصد آسفالت معابر این بافت روکش و با جدول گذاری ها نیز معضل آب گرفتگی منطقه در مواقع بارانی  حل می شود.

صارمی زاده با تاکید بر اینکه در کوچه های تاریخی نیز امر بدنه سازی و کف سازی صورت می گیرد، یادآور شد: علاوه بر این اقدامات عملیات اجرایی پارکینگ حضرتی نیز از سال آینده شروع شده و به احتمال زیاد سه طبقه از پارکینگ چهار طبقه طالقانی با ظرفیت کل 500 دستگاه خودرو به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 638921

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