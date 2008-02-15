کوچه های با قابلیت عبور امدادی در بافت تاریخی شیراز تعریض می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد فاضل صارمی زاده صبح امروز در حاشیه حضور در مرکز 137 شهرداری و پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان در جمع خبرنگاران افزود: در بودجه پیشنهادی سال آینده، رقم بودجه اختصاصی این منطقه نسبت به سال گذشته 5/2 افزایش یافته که در صورت موافقت و تصویب، بودجه مذکور صرف برنامه ها و خدمات عمرانی در سطح منطقه بافت تاریخی و فرهنگی از جمله امر روان بخشی و تعریض کوچه های منطقه می شود.

وی بیان داشت: عرض کم بسیاری از کوچه های این منطقه اجازه عبور خودروهای امدادی از جمله ماشینهای آتش نشانی را نمی دهد و به همین خاطر جهت تامین امنیت و رفاه ساکنان منطقه، طرح مذکور در اولویت امور قرار می گیرد.

شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز افزود: علاوه بر این کارها، 80 درصد آسفالت معابر این بافت روکش و با جدول گذاری ها نیز معضل آب گرفتگی منطقه در مواقع بارانی حل می شود.

صارمی زاده با تاکید بر اینکه در کوچه های تاریخی نیز امر بدنه سازی و کف سازی صورت می گیرد، یادآور شد: علاوه بر این اقدامات عملیات اجرایی پارکینگ حضرتی نیز از سال آینده شروع شده و به احتمال زیاد سه طبقه از پارکینگ چهار طبقه طالقانی با ظرفیت کل 500 دستگاه خودرو به بهره برداری می رسد.