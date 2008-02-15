کلمنته صحبت هایش را تکذیب کرد / تاج رئیس موقت کمیته تیمهای ملی

تاج در خصوص مشکلات پیش آمده جهت حضورخاویرکلمنته در ایران گفت : هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کلمنته شخصا صحبتهایی که از منابع مختلف در این خصوص مطرح می شود را تکذیب کرده است.
وی تاکید کرد : همانطور که بارها اعلام کرده ام حضور کلمنته در ایران قطعی است ولی عده ای تلاش می کنند با سنگ اندازی و طرح مسائل موهوم دراین کار خلل ایجاد کنند که تا کنون این تلاشها به نتیجه ای نرسیده است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان از تصویب طرح تشکیل آکادمی فوتبال، انتخاب اعضای جدید کمیته های استیناف و انضباطی در نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داد.
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