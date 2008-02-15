کلمنته صحبت هایش را تکذیب کرد / تاج رئیس موقت کمیته تیمهای ملی

سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: مسئولیتم در کمیته تیم های ملی موقتی است و برای پیشرفت در برنامه تیمهای تیم ملی این مسئولیت به طور موقت به بنده واگذار شده است.