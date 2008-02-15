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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کلمنته صحبت هایش را تکذیب کرد / تاج رئیس موقت کمیته تیمهای ملی

کلمنته صحبت هایش را تکذیب کرد / تاج رئیس موقت کمیته تیمهای ملی

سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: مسئولیتم در کمیته تیم های ملی موقتی است و برای پیشرفت در برنامه تیمهای تیم ملی این مسئولیت به طور موقت به بنده واگذار شده است.

مهدی تاج با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : در حال حاضر با توجه به حجم زیاد برنامه هایی که باید برای پیشبرد امور تیمهای ملی رده های مختلف با آن روبرو هستیم ، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مسئولیت سرپرستی کمیته تیمهای ملی را به بنده واگذارکردند تا در فرصت مناسب فردی به طور تمام وقت و با مسئولیت کمتر برای این پست انتخاب شود.

تاج در خصوص مشکلات پیش آمده جهت حضورخاویرکلمنته در ایران گفت : هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کلمنته شخصا صحبتهایی که از منابع مختلف در این خصوص مطرح می شود را تکذیب کرده است.

وی تاکید کرد : همانطور که بارها اعلام کرده ام حضور کلمنته در ایران قطعی است ولی عده ای تلاش می کنند با سنگ اندازی و طرح مسائل موهوم دراین کار خلل ایجاد کنند که تا کنون این تلاشها به نتیجه ای نرسیده است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان از تصویب طرح تشکیل آکادمی فوتبال، انتخاب اعضای جدید کمیته های استیناف و انضباطی در نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داد. 
کد مطلب 638922

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