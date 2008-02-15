برترین های ستاره های کویر شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، برترین های جوان شعر نو، کلاسیک و داستان شب گذشته در تالار آفرینش سمنان با حضور رئیس حوزه هنری، مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، مسئولان استان سمنان و شاعران و داستان نویسان جوان کشور معرفی شدند.

در پایان این جشنواره دو روزه در بخش آزاد و ادبیات عاشورایی شعر نو هیئت داوران در شعر نو اثری را شایسته رتبه اول نداستند و محمد حسین نعمتی و مجید سعد آبادی از تهران در این بخش به عنوان نفرات دوم جشنواره معرفی کردند.

سید رسول پیره از لرستان، سمانه عابدینی از تهران، ابراهیم عادل نیا از اردبیل در این بخش سوم شدند و محسن رزوان به عنوان نفر برتر بخش ویژه ادبیات عاشورایی شناخته شد.

محمد حسین نعمتی از تهران در بخش آزاد شعر کلاسیک رتبه اول این جشنواره را به خود اختصاص داد و محمد جواد شاهمرادی از اصفهان و علیرضا رجب علی زاده از کاشان رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در بخش ادبیات عاشورایی شعر کلاسیک علی سعادت شایسته از قم حائز رتبه برتر شد و هیئت داوران سید جواد شرافت از قم و محمد مهدی سیار از تهران را شایسته تقدیر عنوان کرد.

در بخش داستان فاطمه قشمی از زنجان رتبه اول جشنواره سراسری شعر و داستان جوان را کسب کرد و حبیب باقی ساجد از خوزستان، عدل قلی پور از اردبیل و میلاد فتاحی از گیلان رتبه های دوم را به خود اختصاص دادند.

عشرت سادات میر حسینی و مهدی محمد زمان از شاهرود و حبیب الله صادقی از سیستان و بلوچستان مقام سوم جشنواره را کسب کردند و هیئت داوران از پریسا کرمی از زنجان و حامد حسن پور از لرستان تقدیر کرد.

پنجمین جشنواره شعر و داستان جوان با عنوان ستاره های کویر توسط حوزه هنری مرکز با مشارکت حوزه هنری استان سمنان، سازمان ملی جوانان استان و شهرداری سمنان 24 و 25 بهمن ماه در سمنان برگزار شد.