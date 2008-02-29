دکتر الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت : سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد برخلاف جو سازیهای کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده خواست ایران مبنی بر ثبات و امنیت در این کشور است.

وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که در پی تقویت ثبات و امنیت عراق است و این سفر نیز تاکید مجددی بر این موضوع است.

این نماینده مجلس، تقویت روابط سیاسی بین دو کشور، رشد روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق، تسهیل رفت و آمد زائران دو کشور به عتبات عالیات کربلا ، نجف ، سامرا و کاظمین در عراق و قم و مشهد در ایران را از دیگر دستاوردهای سفر تاریخی احمدی نژاد به عراق عنوان کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : سفر تاریخی رئیس جمهوری ایران به عراق بهترین زمان است تا او شخصا دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق را پیگیری کند.

امین زاده خاطر نشان کرد : سفر دکتر احمدی نژاد در حالی انجام می شود که آمریکا همچنان به اتهامات بی اساس خود علیه ایران مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مخالف اشغالگری در عراق ادامه می دهد و رئیس جمهور در این این سفر می تواند با گفتگوی مستقیم و سازنده با دولتمردان عراقی، این کشور را به یک متحد جدی در اجلاس منطقه ای و حتی جهانی برای خود تبدیل کند.