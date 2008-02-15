تلاش پرسپولیس برای بازگشت به صدر جدول / صدرنشین میهمان شیرازیها

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان قطبی پس از برتری پرگل مقابل ابومسلم درهفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور صدرنشین جدول رده بندی شدند و به این صدرنشینی تا همین هفته گذشته ادامه دادند تا اینکه با رای فدراسیون جهانی فوتبال شش امتیاز از مجموع امتیازات این تیم کاسته شد. حالا پرسپولیس بدون این امتیازات دیگر تیم صدرنشین نیست و با یک امتیاز کمتر از صباباتری صدرنشین! باید برای بازگشت دوباره به قله لیگ تلاش کند، ماموریت دشواری که از این هفته آغاز خواهد شد.

پرسپولیس جمعه در آزادی به دیدار پیکان می رود. بازی دشواری که بدون شک سخت تر از تقابل با ابومسلم خواهد بود. رجوع به نتایج اخیر پیکان مقابل تیم های استقلال و پرسپولیس به قطبی نشان می دهد که تیمش کار آسانی را پیش رو نخواهد داشت. آنها اگر می خواهند دوباره صدرنشین شوند باید پیکان را شکست دهند. فاصله سپاهان نزدیک تر از قبل شده و حالا استقلال اهواز، ابومسلم و حتی برق شیراز هم برای پرسپولیس یک رقیب در راه قهرمانی به شمار می آیند.

صباباتری راحت تر از آنچه فکرش را می کرد، صدرنشین شد. حالا صدرنشین 35 امتیازی لیگ برتر باید از هفته پیش رو با هدف دفاع از عنوان خود به میدان برود. گام نخست بازی با مقاومت در شیراز است. مقاومت که در سالهای گذشته همیشه حریفی دست و پاگیر برای صبا بوده شاید این بار هم مقابل شاگردان ضیایی ایستادگی کند. کسب امتیاز از تیم صباباتری حالا آرزوی یک لیگ است که فاصله تیم های مدعی اش خیلی به هم نزدیک است.

همه چیز لیگ این هفته تحت تاثیر کسر امتیاز از تیم پرسپولیس است. در این بین صباباتری و سپاهان بیش از همه خوشحالند به ویژه سپاهان که حتی با کسر 5 امتیاز هم در یک قدمی سرخپوشان است. این هفته شاگردان ویرا در ورزشگاه اکباتان تهران به میدان خواهند رفت، حریف آنها راه آهن است که در بازی رفت هم مقابل آنها موفق به کسب یک امتیاز شد. پس از شکست و تساوی در دو بازی اخیر چاره ای جز شکست راه آهن برای زردپوشان اصفهانی نمی ماند، البته اگر میثاقیان و تیم سختکوش او به آنها این اجازه را بدهند.

از دیگر بازی های جالب این هفته می تواند تقابل استقلال اهواز و مس کرمان باشد که نیم فصل دوم را خیلی خوب آغاز کرده اند. جدال این دو تیم می تواند حتی بازی های حساس یاد شده را هم تحت تاثیر قرار دهد. جدال قلعه نویی و جلالی همیشه دیدنی است.

جمعه - 26/11/86

* مقاومت سپاسی شیراز - صباباتری تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* راه آهن تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* استقلال اهواز- مس کرمان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 13:30، ورزشگاه قدس همدان

* ابومسلم مشهد - پگاه گیلان، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه ؟

* پیکان تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- صباباتری 20 9 8 3 22 15 7+ 35 2- پرسپولیس 20 11 7 2 32 20 12+ 34 3- سپاهان 20 11 5 4 33 20 13+ 33 4- اس اهواز 20 7 8 5 35 28 7+ 29 5- ابومسلم 20 8 5 7 23 25 2- 29 6- برق شیراز 20 7 7 6 22 25 3- 28 7- ملوان انزلی 18 7 6 5 20 17 3+ 27 8- استقلال 19 7 5 7 26 25 1+ 26 9- پیکان تهران 20 6 8 6 24 23 1+ 26 10- پاس همدان 20 6 8 6 17 17 0 26 11- مقاومت 20 5 10 5 21 23 2- 25 12- سایپا 20 6 6 8 20 22 2- 24 13- مس کرمان 20 6 6 8 19 22 3- 24 14- راه آهن 20 4 10 6 26 26 0 22 15- ذوب آهن 19 4 9 6 17 19 2- 21 16- شیرین فراز 20 3 8 9 14 24 10- 17 17- پگاه 20 3 8 9 12 23 11- 17 18- صنعت نفت 20 4 4 12 22 31 9- 16

* جدول فوق با توجه به کسر شش و پنج امتیاز از تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان تنظیم شده است.