کلمنته شرایط را نپذیرد قراردادش فسخ می شود/ مربی تمام وقت می خواهیم

محمدعلی آبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " کلمنته سرمربیگری تیم ملی ایران را در حالی پذیرفته است که اعلام کرده در ایران اقامت نخواهد کرد سازمان تربیت بدنی چه تدابیری برای این موضوع درنظر دارد"؟ گفت: همانطور که بارها اعلام شده ما مربی نمی خواهیم که 4 یا 5 روز مانده به بازی به ایران بیاید و برود. اعتقاد ما و فدراسیون فوتبال این است که تیم ملی مربی پروازی نمی خواهد که دولت نیز به این موضوع معتقد است.

علی آبادی افزود: مربی باید تمام وقت در خدمت تیم ملی باشد و بازی های لیگ و دسته اول را ببینند تا بهترین ها را انتخاب کند نه اینکه 30 یا 40 نفر را انتخاب کنند و برای بازیها بیاید ارنج کند و بعد از بازی هم برود.

رئیس سازمان تربیت بدنی بار دیگر تاکید کرد: اگر آقای کمنته مربی ایران شد ولی بخواهد برای اقامت به کشور خودش برود طبق توافق قرارداد وی فسخ شده به حساب خواهد آمد.