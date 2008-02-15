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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

علی آبادی در پاسخ به مهر:

کلمنته شرایط را نپذیرد قراردادش فسخ می شود/ مربی تمام وقت می خواهیم

کلمنته شرایط را نپذیرد قراردادش فسخ می شود/ مربی تمام وقت می خواهیم

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه فوتبال ما مربی پروازی نمی خواهد گفت: چنانچه قرارداد کلمنته با فدراسیون فوتبال نهایی شود اما وی نخواهد درایران اقامت کند، قرار دادش فسخ خواهد شد.

محمدعلی آبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " کلمنته سرمربیگری تیم ملی ایران را  در حالی پذیرفته است که اعلام کرده در ایران اقامت نخواهد کرد سازمان تربیت بدنی چه تدابیری برای این موضوع درنظر دارد"؟ گفت: همانطور که بارها اعلام شده ما مربی نمی خواهیم که 4 یا 5 روز مانده به بازی به ایران بیاید و برود. اعتقاد ما و فدراسیون فوتبال این است که تیم ملی مربی پروازی نمی خواهد که دولت نیز به این موضوع معتقد است.

علی آبادی افزود: مربی باید تمام وقت در خدمت تیم ملی باشد و بازی های لیگ و دسته اول را ببینند تا بهترین ها را انتخاب کند نه اینکه 30 یا 40 نفر را انتخاب کنند و برای بازیها بیاید ارنج کند و بعد از بازی هم برود.

رئیس سازمان تربیت بدنی بار دیگر تاکید کرد: اگر آقای کمنته مربی ایران شد ولی بخواهد برای اقامت به کشور خودش برود طبق توافق قرارداد وی فسخ شده به حساب خواهد آمد.
کد مطلب 638933

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