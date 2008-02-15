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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

بشار اسد در دیدار متکی:

ایران و سوریه باید هوشیاری خود را در برابر توطئه ها افزایش دهند

ایران و سوریه باید هوشیاری خود را در برابر توطئه ها افزایش دهند

بشار اسد در دیدار منوچهر متکی رایزنی مقامات عالی رتبه ایران و سوریه را در شرایط مختلف بسیار مهم و حائز اهمیت خواند و تاکید کرد دو کشور می بایست در برابر توطئه ها هوشیاری خویش را افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و پیرامون مسائل مورد علاقه و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی دراین دیدار با اشاره به رشادتهای شهید مغنیه در سی سال گذشته اظهار داشت: افتخارات  شهید عماد مغنیه در برابر توطئه های رژیم صهیونیستی  و در تاریخ زرین مقاومت و استقلال و پیروزیهای ملت لبنان فراموش نشدنی و جاویدان خواهد ماند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حضور سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران دردمشق اظهار داشت: حضور سفیر جدید تحرک نوینی به مناسبات دو کشور خواهد بخشید و در همین راستا برگزاری کمیسیون عالی مشترک در آینده نزدیک برای شکل دهی به زمینه های جدید در تعمیق مناسبات در دستور کار است.

متکی اظهار داشت: رایزنی های مستمرمقامات عالیه دو کشور زمینه های فرصت طلبی رژیم صهیونیستی را در ترویج بی ثباتی و ناامنی منطقه خنثی خواهد کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان با تشریح رایزنیها و همکاریهای ایران و سوریه و عراق گفت: تقویت همکاریهای سه کشور ایران ، سوریه و عراق موجب حمایت از مردم و شکل گیری نهادهای دموکراتیک عراق خواهد شد.

متکی درباره موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: همکاریهای ایران وآژانس چشم انداز سازنده و خوبی داشته است ، اما منتظر خواهیم بود تا آقای البرادعی نتایج گزارش خویش را ارائه نماید.

در این دیدار بشار اسد روابط دو کشور را بدور از تشریفات دانست و رایزنی مقامات عالی رتبه دو کشور را در شرایط مختلف بسیار مهم و حائز اهمیت خواند.

وی افزود: رایزنی های دمشق وتهران درچارچوب شرایط حساس منطقه می تواند درارتباط بامنافع دو کشورچشم انداز مخاطرات و فرصت ها را فراوری ثبات و امنیت منطقه بگشاید و دو کشور می بایست در برابر توطئه ها هوشیاری خویش را افزایش دهند.

رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: در خصوص تحولات عراق ، راهبردهای آمریکا گنگ و مبهم است وایجاد جریانهای جدید بیشتر در خدمت منافع امنیتی آمریکا بوده و در خدمت منافع مردم عراق نیست.

بشار اسد پیرامون رخدادهای فلسطین اظهار داشت : سیاست رژیم صهیونیستی در راستای  اعمال فشار و تشدید تحرکات نظامی نسبت به مردم غزه پیش می رود و این روند اتحاد گروههای فلسطینی را ایجاب می نماید.

متکی روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه و ایراد سخنرانی و قرائت پیام ریاست جمهوری از لبنان به دمشق عزیمت و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 638935

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