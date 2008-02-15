بازنگری در فرم ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی

دکتر محمدمهدی گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوعاتی که در هفدهمین نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شد، افزود: در ابتدای این نشست گزارش 6 شبکه همکار تحقیقات دانشجویی ارائه شد.

وی افزود: در این نشست دانشجویان در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسائل و ساختار کمیته های تحقیقات دانشجویی را مطرح کردند و بر حفظ استقلال و ساختارمند شدن این کمیته ها تأکید کردند.

گلمکانی یادآور شد: مدیریت پژوهش به عنوان یکی از وظایف کمیته های تحقیقات دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است و دانشجویان بر تعریف نقش خود در مدیریت پژوهش تأکید ورزیدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست بازنگری فرمهای ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی برای شرکت در جشنواره رازی و انتخاب داوران بخش دانشجویی نهمین گنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی که سال آینده در همدان برگزار می شود، انجام می گیرد.

به گزارش مهر، هفدهمین نشست سراسری دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور روز گذشته با حضور دکتر صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، دکتر محمد واسعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیران این کمیته ها در تالار امام (ره) بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.