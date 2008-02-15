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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازنگری در فرم ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی

بازنگری در فرم ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی

مسئول دفتر هماهنگی کمیته های تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از بازنگری در فرم های ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی و انتخاب داوران دانشجویی نهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد.

دکتر محمدمهدی گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوعاتی که در هفدهمین نشست دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شد، افزود: در ابتدای این نشست گزارش 6 شبکه همکار تحقیقات دانشجویی ارائه شد.

وی افزود: در این نشست دانشجویان در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسائل و ساختار کمیته های تحقیقات دانشجویی را مطرح کردند و بر حفظ استقلال و ساختارمند شدن این کمیته ها تأکید کردند.

گلمکانی یادآور شد: مدیریت پژوهش به عنوان یکی از وظایف کمیته های تحقیقات دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است و دانشجویان بر تعریف نقش خود در مدیریت پژوهش تأکید ورزیدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست بازنگری فرمهای ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی برای شرکت در جشنواره رازی و انتخاب داوران بخش دانشجویی نهمین گنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی که سال آینده در همدان برگزار می شود، انجام می گیرد.

به گزارش مهر، هفدهمین نشست سراسری دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور روز گذشته با حضور دکتر صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، دکتر محمد واسعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیران این کمیته ها در تالار امام (ره) بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

کد مطلب 638937

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