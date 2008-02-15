"تولدی نو" برای ترویج فرهنگ زیارت در دانشگاهها

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جشنواره سراسری فرهنگی ادبی هنری ویژه دانشگاهیان با نام تولدی نو برگزار می شود و دانشجویان، اساتید و کارکنان عمره گزار دانشگاهها با شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در یک عرصه رقابتی عرضه کنند.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه فرآیندی به حج عمره گفت: حج عمره را باید به صورت فرآیند قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر دید که در این راستا دوره های مختلف آموزشی قبل از سفر برای عمره گزاران برگزار و کتاب ها و جزواتی به آنها ارائه می شود. در حین سفر نیز برنامه های متنوع معنوی برگزار می شود اما تاکنون هیچ برنامه ای برای بعد از سفر حج عمره وجود نداشته است.

اسلامی با بیان اینکه باید برای فرهنگ زیارت و فرهنگ حج در جامعه فضاسازی شود، افزود: در حالی که در سال جاری ثبت نام عمره دانشجویی به صورت اینترنتی بوده تعداد ثبت نامی ها بسیار بالا رفته و این نشان می دهد که سطح ذائقه معنوی در دانشگاهها بالا رفته و جشنواره هایی نظیر تولدی نو نیز پاسخی به نیاز جامعه دانشگاهی است.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم جشنواره تولدی نو با همراهی ستاد حج عمره دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برنامه ریزی شده است.

اسلامی جشنواره تولدی نو را شامل بخش های رایانه ای (اینترنتی)، ادبی، هنری، پژوهشی و ویژه خواند و گفت: بخش ویژه جشنواره شامل آثار ارسالی پیرامون حج، شخصیت حضرت رسول (ص)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است و ویژه نامه نشریات دانشجویی پیرامون حج عمره و طراحی پوستر ویژه عمره دانشجویی و آسیب شناسی سفر عمره دانشگاهیان نیز در قالب جشنواره تولدی نو قرار دارد.

به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم بخش رایانه ای یا اینترنتی جشنواره تولدی نو شامل وبلاگ نویسی حج، طراحی کاغذ دیواری، نماهنگ رایانه ای، گرافیک، تایپو و ...، بخش ادبی شامل شعر، قطعه ادبی، داستان کوتاه، خاطره، نمایشنامه، فیلم نامه و سفرنامه نویسی و بخش هنری نیز مشتمل بر عکس، نقاشی، تگارگری، تهذیب، صنایع دستی، گرافیک، فیلم مستند و داستانی و انیمیشن است و بخش پژوهشی نیز مقاله های رسیده به دبیرخانه جشنواره را در بر می گیرد.

بر طبق این گزارش، اساتید، دانشجویان و کارکنان عمره گزار دانشگاهها تا 15 فروردین 87 می توانند آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره های اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ارسال کنند و پایگاه اینترنتی این جشنواره نیز به نشانی www.tavallodino.ir است.